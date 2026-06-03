Plaza España: marcha y reclamo de justicia por la muerte de una embarazada y su bebé frente al Hospital Julio de Vedia

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Familiares, amigos, vecinos y organizaciones sociales se concentraron este miércoles en Plaza España para reclamar el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de María Laura Rodríguez y de su hija en gestación, ocurridas durante el fin de semana en el Hospital Julio de Vedia.

La manifestación tuvo lugar luego de conocerse un comunicado de la cartera de Salud bonaerense y mientras avanzan las actuaciones judiciales y periciales destinadas a determinar las causas del fallecimiento de ambas.

Durante la convocatoria brindaron testimonios la madre de la joven, Mirta Rodríguez; su pareja, Lucas Fábrica; y vecinos que acompañaron el reclamo.

Tras la concentración en Plaza España, los manifestantes caminaron hasta la Guardia del Hospital Julio de Vedia, sobre avenida Eva Perón, donde realizaron un pedido de justicia, reclamaron respuestas sobre lo sucedido y solicitaron que se esclarezcan las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la joven madre y de su bebé.

El relato de la familia

Mirta Rodríguez, madre de María Laura Rodríguez, explicó que se encontraba en Tandil cuando recibió la noticia.

“Yo estaba en Tandil y me llama el marido de mi hija. Primero me dijeron que había fallecido la bebé y después me informaron que también había fallecido mi hija. Es todo lo que sé hasta ahora”, expresó visiblemente afectada.

Por su parte, Lucas Fábrica relató que la mujer cursaba un embarazo de 34 semanas y 4 días y que durante el sábado comenzó a sufrir fuertes dolores.

Según contó, realizó consultas con el profesional que seguía el embarazo y posteriormente decidió trasladarla al Hospital Julio de Vedia alrededor de las 15.30.

“Tenía mucho dolor en las costillas y estaba muy mal. La revisaron, le controlaron la presión, escucharon los latidos de la bebé y le administraron medicación. Después nos indicaron que regresáramos a casa porque todavía faltaba para la fecha probable de parto”, sostuvo.

Fábrica aseguró que los dolores continuaron durante toda la tarde y la noche, motivo por el cual volvió a comunicarse con profesionales de salud y solicitó una nueva ambulancia.

“La trajimos nuevamente cerca de las 11 de la noche. Al llegar al hospital me avisaron que la llevaban de urgencia a quirófano para practicarle una cesárea”, relató.

Horas más tarde, según su testimonio, recibió la noticia del fallecimiento de la bebé y posteriormente la confirmación de la muerte de su pareja.

“Nos dijeron que hicieron todo lo posible, pero que no pudieron salvarlas. Para nosotros fue devastador”, expresó.

Pedido de esclarecimiento

Los familiares señalaron que aún esperan acceder a información oficial completa sobre los resultados de la autopsia y las actuaciones médicas realizadas durante la atención.

Fábrica también rechazó versiones que, según afirmó, circularon respecto de posibles golpes o caídas previas de la víctima.

“Nunca se cayó ni sufrió ningún golpe en nuestra casa. Queremos saber exactamente qué pasó”, manifestó.

La madre de la joven recordó además los últimos mensajes de audio que recibió de su hija durante la jornada del sábado.

“Me decía que tenía mucho dolor, que no daba más. Yo estaba lejos y nunca imaginé que podía terminar de esta manera”, señaló.

Reclamos por el sistema de salud

Durante la concentración también habló la vecina Carol Venecia, quien vinculó el caso con reclamos más amplios sobre la atención sanitaria en la ciudad.

La manifestante cuestionó la disponibilidad de profesionales, la infraestructura sanitaria local y la necesidad de ampliar la oferta de centros de salud para una población que supera los 60.000 habitantes.

“No podemos seguir permitiendo que sucedan situaciones como esta. Necesitamos respuestas y mejoras en el sistema de salud”, expresó.

Investigación en curso

Mientras familiares y vecinos continúan reclamando justicia, la investigación permanece en marcha. Los resultados de las pericias médicas, la autopsia y la documentación clínica serán elementos centrales para determinar las circunstancias que derivaron en la muerte de María Laura Rodríguez y de su hija en gestación.

La familia adelantó que continuará acompañando las actuaciones judiciales y reclamando información hasta conocer con precisión qué ocurrió durante las horas previas al desenlace fatal.

La movilización concluyó frente a la Guardia del Hospital Julio de Vedia, donde los presentes reiteraron su pedido de justicia, esclarecimiento y respuestas ante un caso que conmociona a toda la comunidad de Nueve de Julio.