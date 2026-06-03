Modo Historia: Gloria Tapia repasó los orígenes de Dudignac y destacó el legado de las escuelas e instituciones que marcaron la identidad regional

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Durante una nueva emisión de Modo Historia, que se emite todos los miércoles a las 9.30 por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la historiadora Gloria Tapia desarrolló un amplio recorrido por la historia de Dudignac, sus instituciones y el papel fundamental que tuvieron la educación, el deporte y el ferrocarril en la construcción de la identidad de la comunidad.

En primer lugar, Tapia realizó una importante aclaración histórica respecto de la fecha fundacional de la localidad. Explicó que la fecha que actualmente se conmemora corresponde a la aprobación oficial del expediente de fundación del pueblo y no a la creación de la estación ferroviaria.

“La estación comenzó a construirse en 1908, terminó su construcción en 1910 y fue inaugurada en 1911. La fecha elegida para el aniversario corresponde al momento en que Catastro aprobó definitivamente el expediente de fundación del pueblo con toda la documentación y los planos correspondientes”, explicó.

El crecimiento institucional de Dudignac

La historiadora destacó que desde sus primeros años los vecinos buscaron organizar la vida comunitaria mediante instituciones que permitieran el desarrollo social y cultural del pueblo.

Entre ellas sobresalieron los clubes deportivos. Dudignac llegó a contar con tres entidades sociales y deportivas: el Club Atlético, el Club Agrario y el Club Sportivo. Con el tiempo, Atlético y Sportivo se fusionaron para dar origen al actual Club Atlético y Social Dudignac.

Tapia recordó una anécdota que forma parte de la memoria popular del pueblo. Según relató una antigua vecina, un familiar suyo, fanático de Estudiantes de La Plata, viajó especialmente para comprar camisetas del club platense con el fin de equipar al primer equipo local. De esa manera quedaron establecidos los tradicionales colores rojo y blanco que aún identifican a la institución.

El club fue creciendo gracias al esfuerzo de los vecinos, quienes incorporaron distintas instalaciones como la cancha de fútbol, la pista de baile, la cancha de pelota a paleta y espacios recreativos que durante décadas fueron el principal punto de encuentro de la comunidad.

El aporte del padre De la Peña

Uno de los personajes destacados de la historia local fue el padre De la Peña, quien estuvo a cargo de las capillas de Dudignac y Morea.

Además de su tarea pastoral, impulsó actividades deportivas destinadas a los jóvenes. Organizó equipos de fútbol con el objetivo de brindar espacios de contención y recreación para los adolescentes del pueblo.

Su compromiso también alcanzó a la educación. Durante años colaboró con la escuela secundaria local y llegó incluso a alojar en su propia casa a estudiantes provenientes de establecimientos rurales para que pudieran continuar sus estudios.

La historia de la Escuela Primaria N° 15

Otro de los capítulos importantes abordados por Tapia fue el origen de la Escuela N° 15.

La institución tiene una historia particular, ya que originalmente fue fundada en la localidad de 9 de Julio hacia 1908. Posteriormente fue clausurada y más tarde reabierta en Dudignac, donde desarrolló su actividad definitiva.

En sus primeros años funcionó como escuela infantil, es decir, únicamente con los primeros grados de enseñanza. Con el aumento de la matrícula fue ampliando su oferta educativa hasta convertirse en escuela elemental y posteriormente en escuela primaria completa.

El edificio escolar también fue producto del esfuerzo comunitario. Los vecinos aportaron terrenos, ladrillos y recursos económicos para concretar la construcción de la sede propia frente a la plaza principal, donde continúa funcionando actualmente.

Jardín de Infantes y Escuela Agrícola

Tapia recordó además que el Jardín de Infantes comenzó a funcionar durante la década de 1950 y pasó por distintos espacios antes de contar con edificio propio.

Asimismo destacó la importancia de la Escuela Agrícola que hoy funciona en el sector de la antigua estación ferroviaria, donde se desarrollan cursos, capacitaciones y propuestas vinculadas a la actividad rural y los oficios.

El ferrocarril y el aislamiento del pueblo

La historiadora también repasó el impacto que tuvo el ferrocarril en el desarrollo de Dudignac.

Recordó que el servicio dejó de funcionar en 1961, aunque posteriormente fue restablecido durante el gobierno de Arturo Illia. Sin embargo, en 1969 los ramales fueron definitivamente clausurados y levantados en el marco del denominado Plan Larkin.

Esta situación provocó que la localidad quedara prácticamente aislada durante décadas, hasta la concreción del acceso pavimentado en 1999, obra que volvió a conectar de manera eficiente a Dudignac con el resto de la región.

Los 160 años de la Escuela N° 1

En la segunda parte del programa, Tapia se refirió a los próximos aniversarios de instituciones emblemáticas de 9 de Julio, entre ellas la Escuela Primaria N° 1, que celebra 160 años de trayectoria.

La historiadora recordó que la institución fue fundada en 1866, apenas tres años después de la fundación de la ciudad.

Antes de la creación de la escuela oficial, la educación era brindada por Mercedes Vázquez en una escuela particular que funcionaba en un sencillo rancho ubicado frente a la plaza principal.

La Escuela N° 1 fue la primera escuela pública oficial de varones de la ciudad. Durante décadas funcionó en distintas sedes hasta que finalmente obtuvo el edificio que hoy constituye uno de los símbolos arquitectónicos más representativos de 9 de Julio.

Tapia explicó que la construcción responde a los modelos educativos impulsados por Domingo Faustino Sarmiento, motivo por el cual presenta características similares a numerosos edificios escolares de la provincia de Buenos Aires.

Originalmente compartió instalaciones con la Escuela N° 2, hasta que ambas instituciones reorganizaron posteriormente su funcionamiento.

La historiadora también recordó testimonios de antiguos alumnos, entre ellos el reconocido historiador Roberto Castro, quien relataba las dificultades que generaban las condiciones edilicias de la época, especialmente la iluminación natural en las aulas.

“Hoy parece algo menor, pero en aquellos años la luz solar ingresaba directamente por las ventanas y muchos alumnos tenían dificultades para ver correctamente durante las clases”, comentó.

La Escuela Técnica cumple 76 años

Otro de los aniversarios destacados es el de la Escuela Técnica Mercedes Vázquez de Labbé, que alcanza sus 76 años de existencia.

La institución nació durante el primer peronismo como escuela-fábrica destinada a formar mano de obra especializada para el desarrollo industrial.

En sus comienzos funcionó en distintos edificios de la ciudad antes de trasladarse definitivamente a su actual sede en 1987.

Inicialmente ofrecía formación en mecánica, electricidad y carpintería. Con el paso de los años amplió su oferta educativa y logró consolidarse como uno de los establecimientos técnicos más importantes de la región.

Tapia destacó especialmente la etapa en la que la escuela mantuvo convenios con la Universidad Nacional de La Plata, permitiendo a muchos estudiantes continuar estudios superiores con una sólida preparación académica.

También valoró el rol del internado y el permanente compromiso de docentes, directivos y cooperadores que permitieron sostener el crecimiento institucional a lo largo de las décadas.

“La Escuela Técnica sigue siendo un orgullo para 9 de Julio por su nivel educativo, su equipamiento y su permanente compromiso con la comunidad”, afirmó.

Un recorrido por la memoria local

La participación de Gloria Tapia volvió a ofrecer una verdadera clase de historia regional, recuperando hechos, protagonistas e instituciones que marcaron el crecimiento de Dudignac y de todo el partido de 9 de Julio.

A través de anécdotas, documentos y testimonios, la historiadora puso en valor el esfuerzo de generaciones de vecinos que construyeron escuelas, clubes, espacios comunitarios y obras fundamentales para el desarrollo de la región, dejando un legado que continúa vigente hasta la actualidad.

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