Nación reabrió el registro para que talleres particulares hagan la VTV

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El Gobierno nacional oficializó la reapertura del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, una decisión que permitirá la incorporación de nuevos prestadores para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en todo el país. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y se enmarca en los cambios introducidos por el decreto 196/2025, que busca reformular el sistema de control técnico vehicular.

A partir de esta resolución, los talleres que cumplan con los requisitos establecidos podrán efectuar las inspecciones técnicas sobre vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros y cargas, así como unidades antiguas o especiales. Para ello deberán acreditar las condiciones técnicas, de infraestructura y equipamiento exigidas por la normativa vigente.

Entre las modificaciones implementadas también se dispuso el cambio de nombre del registro, que dejará de denominarse Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos de Transporte de Pasajeros y Cargas para pasar a llamarse Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. La nueva denominación refleja el alcance ampliado que tendrá el sistema.

El registro funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación y operará de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Según la resolución, será de acceso abierto, público y gratuito para quienes deseen inscribirse.

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca revertir las limitaciones impuestas en 2023, cuando se había suspendido la incorporación de nuevos talleres. Según los fundamentos oficiales, esa decisión redujo la competencia y restringió la disponibilidad del servicio en distintas regiones del país.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación de las tarifas reguladas a nivel nacional. A partir de ahora, el costo de la revisión técnica será acordado libremente entre cada taller y los usuarios. El nuevo esquema establece que los prestadores podrán fijar sus propios valores sin intervención del Estado nacional.

Sin embargo, la reforma no tendría aplicación inmediata en la provincia de Buenos Aires. Desde la administración bonaerense indicaron que no se analiza por el momento adherir a las modificaciones impulsadas por Nación y defendieron el actual sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV). En territorio bonaerense, el valor de la inspección para vehículos particulares continúa fijado en $97.057, IVA incluido.

La normativa también introduce cambios en la periodicidad de los controles. En las provincias que adopten el nuevo régimen, los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera inspección a los cinco años de patentados. En tanto, las unidades destinadas al transporte de pasajeros o cargas tendrán un plazo inicial de hasta doce meses.

Posteriormente, los automóviles particulares con hasta diez años de antigüedad deberán someterse a controles cada dos años, mientras que aquellos que superen esa edad deberán realizar la revisión anualmente.

La fiscalización y auditoría de los talleres habilitados quedará a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que verificará el cumplimiento de los estándares técnicos y operativos establecidos.

Además, los centros de inspección deberán remitir los resultados de cada revisión a una base de datos nacional que será desarrollada por la Subsecretaría de Transporte Automotor en un plazo de 90 días. La resolución también establece exigencias para el control de los equipos utilizados durante las inspecciones, que deberán calibrarse cada seis meses o cada 6.000 revisiones efectuadas, según ocurra primero.

Con estas medidas, el Gobierno busca ampliar la cantidad de talleres habilitados, fomentar la competencia en el sector y modernizar el sistema de control técnico vehicular en las jurisdicciones que decidan adherir a la nueva normativa.