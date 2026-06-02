Bomberos Voluntarios celebraron su día con una emotiva misa y homenaje en el monumento de Plaza Italia

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En el marco de las celebraciones por el Día del Bombero Voluntario, integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio participaron este lunes de una serie de actividades conmemorativas que combinaron el reconocimiento institucional, la fe y el homenaje a quienes dedican su vida al servicio de la comunidad.

La jornada comenzó con una marcha ordenada y disciplinada por la avenida Vedia. Los efectivos, encabezados por sus autoridades, caminaron hasta el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde participaron de una misa especialmente celebrada en su honor.

La ceremonia religiosa estuvo a cargo del párroco de la Catedral, padre Adolfo Petti, quien durante su homilía dedicó palabras de reconocimiento a los servidores públicos, destacando la importancia de la vocación de servicio, el compromiso solidario y la entrega permanente que caracteriza a los bomberos voluntarios.

En el santuario también se encontraba presente la intendenta municipal, María José Gentile, quien acompañó a los integrantes de la institución durante la celebración religiosa.

Uno de los momentos más significativos de la misa se vivió al finalizar la ceremonia, cuando el sacerdote impartió la bendición final con la totalidad del cuerpo de bomberos ubicado frente al altar. La formación estuvo encabezada por el presidente de la institución, Sergio Fernández, junto a los integrantes del cuerpo activo.

Concluida la misa, los bomberos retomaron la marcha en la misma formación por la vereda de Plaza Italia, frente al templo, hasta llegar al monumento que recuerda al Bombero Voluntario. Allí se desarrolló un sencillo pero emotivo homenaje, durante el cual se colocó una ofrenda floral en memoria y reconocimiento a quienes han dedicado su vida a esta noble tarea. La ofrenda fue depositada por Sergio Fernández y la intendenta María José Gentile.

Posteriormente, los participantes se dirigieron nuevamente al cuartel central de avenida Vedia, donde tuvieron lugar los actos de cierre de la jornada. Allí se realizó el arriado de la bandera nacional, que había sido izada a las 8 de la mañana como parte de las actividades alusivas a la fecha.

Finalmente, la intendenta Gentile dirigió unas palabras a los presentes, destacando el valor del servicio que prestan los bomberos voluntarios, el reconocimiento y el afecto que la comunidad siente hacia ellos, y los alentó a continuar transitando el camino de compromiso y cuidado permanente de los vecinos.

De esta manera, Nueve de Julio rindió homenaje a sus bomberos voluntarios, reconociendo una vez más la labor esencial que cumplen día a día al servicio de toda la comunidad.