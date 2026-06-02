Entregaron calefactores para establecimientos educativos del municipio

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En la mañana de hoy, en el Salón de las Américas del Palacio Municipal, la Intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, procedió a la entrega de diez nuevos calefactores destinados a distintos establecimientos educativos del distrito.

Los equipos fueron recibidos por autoridades del Consejo Escolar, encabezadas por su presidente, Valeria Mariani, quien agradeció el acompañamiento permanente del municipio para atender los requerimientos de las instituciones educativas locales.

La adquisición de los calefactores demandó una inversión aproximada de 4 millones de pesos, afrontada por la Municipalidad de Nueve de Julio a través del Fondo Educativo, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de calefacción y confort de alumnos, docentes y personal auxiliar.

Durante el encuentro, la Intendente destacó la importancia de continuar trabajando de manera articulada con el Consejo Escolar para dar respuestas concretas a las necesidades de los establecimientos educativos del distrito, especialmente en aspectos vinculados a la infraestructura y el mantenimiento de los edificios.