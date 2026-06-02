2 de Junio: Día Nacional del Bombero Voluntario, un homenaje a quienes siempre están cuando más se los necesita

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Cada 2 de junio, Argentina celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario, una fecha que recuerda la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país en el barrio porteño de La Boca, en 1884.

Desde entonces, miles de hombres y mujeres han elegido dedicar parte de su vida al servicio de los demás, respondiendo con valentía y profesionalismo ante incendios, accidentes, emergencias climáticas y situaciones de riesgo de toda índole.

La labor de los bomberos voluntarios trasciende el uniforme y las guardias.

Detrás de cada salida existe un compromiso permanente con la capacitación, la prevención y la asistencia a la comunidad. Son vecinos que dejan sus actividades cotidianas, sus familias y sus trabajos para acudir al llamado de quienes necesitan ayuda.

En el Partido de Nueve de Julio, esta vocación de servicio encuentra un reflejo ejemplar en los cuarteles de Nueve de Julio, Facundo Quiroga, Dudignac y Patricios.

Cada una de estas instituciones cumple un rol esencial en la protección de sus comunidades, brindando respuesta rápida y eficiente ante emergencias y desarrollando una tarea silenciosa pero indispensable durante todo el año.

Gracias al esfuerzo de sus integrantes y al acompañamiento de la comunidad, estos cuarteles se han convertido en verdaderos símbolos de solidaridad, compromiso y trabajo en equipo. Su presencia genera tranquilidad y confianza, sabiendo que siempre habrá personas dispuestas a actuar cuando la situación lo requiera.

En este Día Nacional del Bombero Voluntario, el reconocimiento es para cada hombre y mujer que integra estas instituciones, así como para sus familias, que acompañan y comprenden las exigencias de una actividad marcada por la entrega y el sacrificio.

Desde la comunidad, el saludo y el agradecimiento a los Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, Facundo Quiroga, Dudignac y Patricios, por su dedicación, su profesionalismo y su permanente vocación de servicio. Su labor representa uno de los valores más nobles de nuestra sociedad: ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio.

Desde Cadena Nueve, Feliz Día del Bombero Voluntario! Gracias por estar siempre al servicio de la comunidad.