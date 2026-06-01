Día Mundial de las Madres y los Padres 2026: la ONU destaca la importancia de acompañar y apoyar la crianza

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Un reconocimiento al compromiso de las familias

El Día Mundial de las Madres y los Padres se celebra cada año el 1 de junio desde que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012.

La fecha tiene como objetivo rendir homenaje a la dedicación, el esfuerzo y el amor de madres y padres de todo el mundo, reconociendo su papel esencial en la educación, protección y bienestar de los hijos.

La ONU sostiene que las familias constituyen el núcleo fundamental de la sociedad y que los padres son los principales responsables de garantizar un entorno seguro, afectivo y estimulante para el desarrollo integral de niños y adolescentes.

El lema 2026: “Juntos por las madres y los padres”

Para la edición 2026, el lema elegido es “Juntos por las madres y los padres”, una propuesta impulsada por UNICEF que pone el foco en la necesidad de brindar apoyo a quienes tienen la responsabilidad de criar y cuidar a las nuevas generaciones.

La campaña busca visibilizar que la crianza no debe recaer exclusivamente sobre las familias, sino que requiere el compromiso de gobiernos, comunidades, escuelas, lugares de trabajo y organizaciones sociales. El mensaje destaca que madres, padres y cuidadores necesitan tiempo, recursos y acompañamiento para ofrecer a los niños las mejores oportunidades de desarrollo.

La crianza como una responsabilidad compartida

En el marco de esta conmemoración, UNICEF presentará el video “Convertirse en madre o padre”, una producción que reúne testimonios de familias de distintas partes del mundo sobre los desafíos emocionales y las experiencias que implica la crianza. La iniciativa forma parte de la campaña internacional destinada a promover políticas de apoyo familiar y fortalecer el bienestar infantil.

Según los organismos internacionales, factores como la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia intrafamiliar y el acceso desigual a la educación continúan afectando a millones de familias, dificultando la tarea de criar a los hijos en condiciones adecuadas.

Familias y Agenda 2030

Las Naciones Unidas consideran que el fortalecimiento de las familias es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Por ello, promueven políticas orientadas a reducir la pobreza, garantizar la igualdad de oportunidades y mejorar el acceso a servicios de salud, educación y protección social.

La organización remarca que invertir en las familias significa invertir en el futuro, ya que los niños que crecen en entornos seguros y afectivos tienen mayores posibilidades de desarrollarse plenamente y contribuir al progreso de sus comunidades.

Una fecha para agradecer y reflexionar

Más allá de los homenajes, el Día Mundial de las Madres y los Padres invita a reflexionar sobre la importancia de fortalecer los vínculos familiares y reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes acompañan el crecimiento de los hijos. La jornada también busca generar conciencia sobre la necesidad de construir sociedades que apoyen activamente la crianza y el bienestar de las familias.

El Día Mundial de las Madres y los Padres 2026 se celebra este lunes 1 de junio bajo el lema “Juntos por las madres y los padres”, una convocatoria global para reconocer que la crianza es una tarea colectiva y esencial para el futuro de la humanidad.