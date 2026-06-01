Día Mundial de la Leche: un alimento esencial para la nutrición y la seguridad alimentaria

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Día Mundial de la Leche: un alimento esencial para una vida saludable

Este 1 de junio se celebra el Día Mundial de la Leche, una fecha instaurada por la FAO desde 2001 con el objetivo de promover el consumo de leche y poner en valor el papel fundamental que desempeña el sector lácteo en la alimentación de millones de personas.

Aunque no se trata de una efeméride oficial reconocida por las Naciones Unidas, la jornada se ha consolidado a nivel global como una oportunidad para reflexionar sobre los beneficios nutricionales de la leche y los desafíos que enfrenta la producción lechera en distintas regiones del planeta.

Considerada uno de los alimentos más completos, la leche aporta proteínas de alta calidad, calcio, fósforo, magnesio, zinc, vitaminas A, D y del complejo B, además de hidratos de carbono, grasas saludables y agua. Los especialistas destacan que un vaso de leche puede cubrir cerca del 30% de los requerimientos diarios de calcio, un mineral esencial para el desarrollo y mantenimiento de huesos y dientes fuertes.

Entre los principales beneficios de su consumo se encuentran la contribución a la hidratación, el fortalecimiento del sistema óseo, la prevención de enfermedades bucales y el apoyo al correcto funcionamiento del organismo. Además, diversos estudios señalan que los productos lácteos pueden formar parte de una dieta equilibrada que favorezca la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.

Los expertos recomiendan consumir al menos tres porciones diarias de lácteos o sus derivados, como yogures y quesos, especialmente durante la infancia y la adolescencia, etapas clave para el crecimiento y el desarrollo.

Sin embargo, no todas las personas pueden consumir leche de la misma manera. La intolerancia a la lactosa afecta a millones de individuos en todo el mundo y se produce cuando el organismo no genera suficiente lactasa, la enzima encargada de digerir este azúcar natural presente en los lácteos. Para estos casos existen alternativas como la leche deslactosada, los yogures, los quesos y las bebidas vegetales elaboradas a base de soja, avena o arroz.

En el marco de esta celebración, organismos internacionales, productores y entidades vinculadas al sector destacan la importancia de garantizar el acceso a alimentos nutritivos y de calidad, reconociendo a la leche como una herramienta clave para combatir la desnutrición y promover una alimentación saludable.

El Día Mundial de la Leche invita a valorar el aporte de este alimento esencial y a reflexionar sobre su papel en la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles, inclusivos y seguros para las futuras generaciones.