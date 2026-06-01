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La Municipalidad recuerda los vencimientos de tasas correspondientes a junio

Los contribuyentes deberán tener en cuenta las fechas establecidas para el pago de las distintas tasas municipales durante el mes de junio de 2026

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La Municipalidad de Nueve de Julio informa a los contribuyentes el cronograma de vencimientos de las tasas municipales correspondientes al mes de junio de 2026.

De acuerdo con el calendario establecido, las fechas de vencimiento serán las siguientes:

  • Red Vial: 10 de junio.
  • Seguridad e Higiene: 10 de junio.
  • Servicios Urbanos: 15 de junio.
  • Servicios Sanitarios: 15 de junio.

Desde el municipio se recordó la importancia de mantener al día el pago de las tasas, ya que estos recursos permiten sostener y mejorar los servicios que se brindan diariamente a la comunidad.

Por consultas o mayor información, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 2317-621234.

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