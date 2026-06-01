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Limpieza de canales y mantenimiento de calles para mejorar el escurrimiento del agua

La Municipalidad de Nueve de Julio avanza con tareas de limpieza de canales, alcantarillas y acondicionamiento de calles en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar el drenaje pluvial y garantizar una mejor transitabilidad para vecinos y conductores.

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Las tareas de limpieza de canales y alcantarillas, junto con el mantenimiento de calles, continúan desarrollándose en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar la circulación vehicular.

Durante la jornada de hoy, los trabajos se concentraron sobre calle Lugones, en el tramo comprendido entre Mariano Moreno y Juan José Paso, donde personal municipal intervino con maquinaria vial para acondicionar el sector y garantizar un mejor funcionamiento del sistema de drenaje.

Estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento permanente destinado a preservar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por la zona.

Desde el área de Obras y Servicios Públicos solicitaron a los vecinos circular con precaución en los sectores intervenidos y respetar las indicaciones del personal mientras se desarrollan las tareas.

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