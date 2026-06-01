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Alumnos del Jardín Marianista visitaron el Palacio Municipal

Los pequeños recorrieron las instalaciones municipales y participaron de una actividad educativa vinculada al cuidado del ambiente, el reciclado y la separación de residuos en los hogares

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Esta mañana, alumnos del Jardín de Infantes del Colegio Marianista San Agustín realizaron una visita al Palacio Municipal con el objetivo de conocer el funcionamiento de la administración local y recorrer las distintas dependencias del edificio.

Durante la jornada, los niños pudieron interiorizarse especialmente sobre la importancia del reciclado de residuos y la necesidad de implementar la separación de desechos en los hogares, promoviendo desde temprana edad hábitos vinculados al cuidado del ambiente.

Los alumnos fueron recibidos por la Intendente Municipal, María José Gentile, junto a integrantes del Gabinete Municipal, quienes compartieron un agradable encuentro con los pequeños y sus docentes.

La actividad se desarrolló en un clima de entusiasmo y participación, permitiendo a los estudiantes conocer de cerca el trabajo que se realiza en el municipio y reforzar conceptos relacionados con la responsabilidad ambiental y el compromiso ciudadano.

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