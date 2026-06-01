Excombatientes del TOAS se movilizan en Córdoba para reclamar igualdad de reconocimiento en la causa Malvinas

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Los excombatientes que integran la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur) realizarán este martes 2 de junio una importante jornada de visibilización en la Legislatura de Córdoba, donde expondrán documentación histórica y testimonios sobre la participación de miles de soldados desplegados en el litoral marítimo patagónico durante la Guerra de Malvinas de 1982.

La actividad, denominada “No todo pasó en Malvinas”, surge como continuidad de la presentación realizada el pasado 30 de marzo en el Congreso de la Nación, donde representantes de la organización expusieron evidencias documentales sobre las tareas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

En diálogo con el programa Despertate de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el referente de la entidad, Alejandro Martínez, destacó la importancia de la convocatoria en Córdoba y aseguró que representa un nuevo paso en la búsqueda de reconocimiento para quienes participaron del conflicto desde territorio continental.

“Vamos a poder presentar la misma documentación que expusimos en el Congreso de la Nación para explicar y dar muestras de lo que se hizo en el litoral marítimo patagónico. La jornada lleva el nombre de ‘No todo pasó en Malvinas’ porque queremos visibilizar una parte de la historia que muchas veces quedó fuera del relato oficial”, expresó.

Martínez explicó que el reclamo apunta a obtener igualdad de reconocimiento por parte del Estado Nacional para quienes integraron las Fuerzas Armadas y cumplieron funciones en el TOAS durante el conflicto bélico con el Reino Unido.

Según indicó, si bien la competencia en materia de defensa corresponde a la Nación, las provincias pueden impulsar medidas de reconocimiento y asistencia para quienes aún no figuran en los listados oficiales del Ministerio de Defensa.

“Las provincias pueden contemplar situaciones de reconocimiento y acompañamiento hasta que el Estado Nacional resuelva definitivamente esta cuestión. Hay muchos veteranos que atraviesan problemas de salud y dificultades económicas que merecen atención”, sostuvo.

Durante la jornada también participarán especialistas y profesionales vinculados al estudio de las secuelas psicológicas de la guerra, quienes expondrán sobre las problemáticas que afectan a excombatientes reconocidos y no reconocidos.

Asimismo, Martínez remarcó que el reclamo de la asociación se circunscribe exclusivamente a quienes estuvieron bajo órdenes de la Fuerza Aérea Argentina, el Ejército Argentino y la Armada Argentina dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante el conflicto de 1982.

“Lo que buscamos es ocupar el lugar que nos corresponde en la historia. Tenemos documentación fehaciente y testimonios que respaldan nuestra participación. Nuestro pedido es claro: el reconocimiento como veteranos de guerra para quienes actuaron en el TOAS”, afirmó.

La actividad se desarrollará entre las 16:30 y las 18:30 horas en la antigua sede de la Legislatura de Córdoba, un edificio emblemático ubicado frente a la Catedral de la capital provincial. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de legisladores provinciales y autoridades locales.

Desde la organización señalaron que Córdoba será la primera de varias provincias donde buscarán replicar este tipo de encuentros con el objetivo de continuar difundiendo su reclamo y promover un debate más amplio sobre el papel desempeñado por los combatientes del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante la Guerra de Malvinas.