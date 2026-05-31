Convecino de Trenque Lauquen insiste en que el Concejo Deliberante de ese distrito se ha apartado de la ley

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A través de otra carta abierta, el comvecino de Trenque Lauquen, Miguel Santos Vidal, reiteró sus cuestionamientos al tratamiento que el Concejo Deliberante otorgó a la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 y afirmó que la Resolución 612/2026, mediante la cual se aprobó dicho expediente, es “nula de nulidad absoluta”.

Según el documento que hizo público ademas de haberlo remito al cuerpo de ediles, antes de la 6ª Sesión Ordinaria celebrada el 26 de mayo, se había solicitado en reiteradas oportunidades que la Rendición de Cuentas fuera tratada en una sesión especial. Tras la aprobación por mayoría, se presentó una petición para que el cuerpo legislativo revocara la resolución y realizara un nuevo tratamiento conforme a las disposiciones legales vigentes.

El escrito sostiene que el Concejo Deliberante no habría ejercido de manera adecuada su función de fiscalización sobre la gestión económico-financiera del Departamento Ejecutivo, al no analizar aspectos vinculados con los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y buen gobierno.

Asimismo, el autor argumenta que la aprobación de la Rendición de Cuentas se realizó en contradicción con normas de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Ley Orgánica de las Municipalidades, citando disposiciones referidas al examen de cuentas públicas y a la validez de los actos administrativos municipales.

En otro de los puntos centrales de la carta, se afirma que la Resolución 612/2026 estaría viciada en su fundamentación y carecería de la motivación legal necesaria para sostener la aprobación de la Rendición de Cuentas, motivo por el cual se solicita su revocación.

Finalmente, el documento reclama que el presidente del Concejo Deliberante convoque a una sesión especial para otorgar un tratamiento “legítimo y legal” al despacho de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y que el cuerpo ejerza plenamente sus facultades de control político sobre la administración municipal.

La presentación fue fechada este mismo domingo 31 de mayo de 2026 y se enmarca en el debate político e institucional generado tras la aprobación de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025.

Carta Abierta Resolución 612 Nula de Nulidad Absoluta