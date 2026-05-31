Cáritas celebra 70 años con una nueva edición de su Colecta Anual

En el marco de su 70° aniversario, Cáritas lanzó oficialmente la edición 2026 de su tradicional Colecta Anual, que se realizará el fin de semana del 6 y 7 de junio bajo el lema “70 años alentando la esperanza”. La iniciativa busca convocar a la sociedad a colaborar económicamente para fortalecer las acciones solidarias que la institución desarrolla en todo el territorio nacional.

La organización, nacida en 1956, reafirmó que los fondos recaudados serán destinados a programas vinculados con educación, primera infancia, alimentación, vivienda, trabajo, prevención de adicciones e integración social, además de la asistencia inmediata ante situaciones de emergencia.

Actualmente, Cáritas cuenta con presencia en más de 3.500 espacios comunitarios distribuidos en las 67 diócesis del país, sostenidos por el trabajo de voluntarios y el aporte de particulares. Desde la entidad remarcaron que la colecta constituye una de las principales herramientas para garantizar la continuidad de sus proyectos sociales y pastorales.

El presidente de Cáritas Argentina y arzobispo de La Plata, Mons. Gustavo Carrara, destacó el valor histórico de la institución y el compromiso de quienes forman parte de la red solidaria. “Hacemos memoria agradecida del camino recorrido y de tantos voluntarios que acompañaron situaciones de fragilidad a lo largo de estos 70 años”, expresó durante la presentación de la campaña.

Asimismo, subrayó que la propuesta apunta a “seguir alentando la esperanza” a través de acciones concretas de acompañamiento y contención social. En ese sentido, convocó a la comunidad a sumarse con aportes económicos que permitan ampliar el alcance de la ayuda destinada a familias y personas en situación de vulnerabilidad.

La colecta podrá realizarse de manera presencial en parroquias, capillas, centros misionales y puestos instalados en espacios públicos. También estarán habilitados los canales digitales de la institución para colaborar mediante tarjeta de crédito, débito, transferencias bancarias y plataformas electrónicas.

Entre las vías disponibles, Cáritas informó que las donaciones podrán efectuarse a través de su sitio oficial, Mercado Pago, pagomiscuentas y transferencias bancarias, además de una línea de WhatsApp habilitada especialmente para la campaña.

Con esta nueva edición de la colecta, la institución busca no sólo reunir recursos económicos, sino también renovar el compromiso solidario de la sociedad argentina en un contexto marcado por las dificultades sociales y económicas que atraviesan numerosos sectores del país.