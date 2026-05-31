Atlético protagonizó una intensa jornada ante Bragado y sumó importantes resultados en hockey

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El Club Atlético fue anfitrión de Bragado Club en el marco de la sexta fecha de los torneos organizados por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia. Como se preveía, la jornada estuvo marcada por partidos muy parejos e intensos entre dos instituciones protagonistas de la competencia.

La actividad comenzó con el encuentro de Sub 14 “B”, categoría que no suma puntos para el campeonato, donde las locales se impusieron con claridad por 4 a 0.

Posteriormente fue el turno de la categoría Sub 14 competitiva. Allí, Bragado comenzó mejor y logró adelantarse en el marcador durante el primer cuarto con dos conquistas. Sin embargo, Atlético reaccionó a tiempo y descontó a los 23 minutos a través de Clara Romero. En el tercer parcial, las locales dieron vuelta el resultado con goles de Pilar Onel y Sara Tello, mientras que Sofía Lugano selló el definitivo 4 a 2. El triunfo le permitió al conjunto albirrojo mantenerse entre los principales puestos de la tabla.

Uno de los encuentros más esperados fue el de la categoría Sub 16, que enfrentó al líder del certamen con su inmediato perseguidor. Atlético salió decidido a marcar diferencias desde el inicio y a los 3 minutos abrió el marcador mediante Josefina Miranda. El dominio local continuó y a los 33 minutos Inés Ibarra amplió la ventaja. En un partido de mucha intensidad física y fuerte marca, Bragado consiguió descontar en el último cuarto, aunque no le alcanzó para evitar la derrota. El triunfo por 2 a 1 permitió a las “Millonarias” consolidarse en la cima de las posiciones, incluso con un partido menos disputado.

En Sub 19, Atlético afrontó el compromiso con un plantel reducido, situación que obliga al cuerpo técnico a recurrir habitualmente a jugadoras de la categoría Sub 16 debido a que varias integrantes dejan la ciudad para continuar sus estudios. Dentro de un trámite equilibrado, las locales lograron ponerse en ventaja en el tercer cuarto gracias al gol de Francisca Zúñiga Pírez. No obstante, sobre el final del encuentro Bragado aprovechó el desgaste defensivo del conjunto local y logró revertir el resultado con dos goles convertidos a los 55 y 58 minutos, para quedarse con la victoria por 2 a 1.

La jornada concluyó con el partido de Primera División, que tuvo un desarrollo similar. Atlético mostró mejores pasajes de juego y consiguió adelantarse con goles de Trinidad Iturralde e Inés Ibarra, convertidos en el segundo y tercer período. Sin embargo, Bragado reaccionó en los minutos finales y alcanzó la igualdad con dos tantos consecutivos, estableciendo el definitivo 2 a 2.

De esta manera, Atlético cerró una exigente fecha ante uno de los rivales más fuertes del torneo, sumando resultados importantes y manteniéndose competitivo en todas las categorías.