Atlético recibe a Bragado Club por el Torneo Apertura

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Este sábado 30 continuará la actividad de los certámenes organizados por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, que reúne a once clubes de distintas ciudades de la región en el marco del Torneo Apertura 2026.

La competencia transita su séptima fecha y se acerca a su etapa decisiva, ya que el certamen concluirá antes del receso de invierno, una vez que todos los equipos se hayan enfrentado bajo el sistema de todos contra todos.

En esta oportunidad, el Club Atlético 9 de Julio recibirá la visita de Bragado Club, una institución que se ha consolidado como una de las más destacadas de la zona en esta disciplina, especialmente por el trabajo que realiza en las divisiones formativas y los buenos resultados obtenidos en las últimas temporadas.

La programación se iniciará con el encuentro de la categoría Sub 14 “B”, que se disputa en carácter amistoso y tiene como principal objetivo brindar experiencia y continuidad a las jugadoras que comienzan su etapa competitiva.

Entre los partidos que otorgarán puntos, sobresale el duelo de la categoría Sub 16, ya que se enfrentarán los dos mejores equipos del campeonato. Atlético lidera las posiciones, mientras que Bragado Club se ubica como su inmediato perseguidor, en un choque que puede resultar determinante para la definición del certamen.

También genera gran expectativa el compromiso de la categoría Sub 19. Las locales llegan como punteras del torneo y buscarán mantener esa condición frente a un conjunto bragadense que ocupa el quinto puesto y que intentará dar el golpe para acercarse a los primeros lugares.

En las restantes categorías competitivas, Sub 14 y Primera División, Atlético se encuentra ubicado en la tercera posición. Aunque Bragado Club no atraviesa el mismo presente en las tablas de posiciones, la paridad habitual de la competencia permite anticipar encuentros abiertos y de buen nivel técnico.

De esta manera, la jornada promete cuatro partidos oficiales de gran interés para los aficionados al hockey regional. Como es habitual, la entrada será libre y gratuita, y habrá servicio de cantina durante toda la actividad, que se extenderá durante varias horas en las instalaciones del club anfitrión.