Jornada con goleadas de Atlético ante 25 de Mayo

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Una jornada de hockey espectacular se vivió ayer sábado en la cancha del Club Atlético, que fue escenario de una destacada actuación de sus equipos frente a los representativos de 25 de Mayo, en el marco de la quinta fecha de los certámenes organizados por la Asociación del Centro de la Provincia.

Pese a las complicadas condiciones climáticas, con lluvia y un fuerte viento del sur que hicieron de la tarde un escenario poco favorable para la práctica deportiva al aire libre, todos los encuentros pudieron disputarse con normalidad y el balance para el conjunto local fue inmejorable: cuatro victorias contundentes y actuaciones que ratifican el gran presente de cada una de las categorías.

La jornada comenzó con el encuentro de Sub 14, donde Atlético mostró paciencia para quebrar la resistencia rival. Tras un inicio parejo y una defensa cerrada de 25 de Mayo, el local logró abrir el marcador a los 13 y 14 minutos con dos goles de Pilar Onel. A partir de allí dominó ampliamente el partido y completó la goleada por 7 a 0 con tres tantos de Antonia Zúñiga Pírez, uno de Clara Romero y otro de Mora Delgado.

Luego fue el turno de la categoría Sub 16, donde el dominio “Millonario” fue absoluto. Atlético se impuso por un contundente 10 a 1 y continúa invicto en el torneo. Las goleadoras fueron Julia Cantero, Inés Ibarra (2), Maite Avendaño, Mora Delgado (2), Francisca Zúñiga Pírez y Josefina Miranda, quien se destacó con tres conversiones.

La historia se repitió en Sub 19, donde Atlético volvió a demostrar todo su poder ofensivo y también ganó por 10 a 1, manteniendo su invicto en el certamen. Los goles fueron convertidos por Camila Simonelli, Francisca Zúñiga (4), Emilia Ugalde (2) y Eugenia Vanina, autora de tres tantos.

El cierre de la jornada quedó en manos de la Primera División, que afrontaba un compromiso más exigente ante un rival que llegaba con dos triunfos y apenas una derrota. Sin embargo, Atlético respondió con una actuación sólida y efectiva para quedarse con una valiosa victoria por 5 a 0, gracias a los goles de Inés Ibarra, Renata Lugones, Trini Iturralde, Lola Ferro y Adela Beraza.

Con este gran desempeño colectivo, Atlético completó una fecha ideal y reafirmó su protagonismo en todas las categorías, posicionándose de gran manera en la lucha por los primeros lugares del campeonato.