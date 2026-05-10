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Ni el viento ni el frío frenaron al Duatlón “Ciudad de 9 de Julio”

Con una gran participación de atletas en modalidad individual y por equipos, la competencia se vivió con intensidad y entusiasmo en una jornada donde el clima adverso no opacó el espíritu deportivo

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Tal como estaba previsto, este domingo 10 de mayo se llevó adelante con total éxito el Duatlón “Ciudad de 9 de Julio”, organizado por la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes, en conjunto con el Club Ciclista.

A pesar de las bajas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento registradas durante la mañana, la competencia se desarrolló con normalidad y contó con una destacada participación de deportistas que desafiaron las condiciones climáticas y protagonizaron una jornada cargada de esfuerzo, adrenalina y compañerismo.

La prueba combinó resistencia y estrategia en un exigente circuito que incluyó 2,5 kilómetros de trote, 20 kilómetros de ciclismo y otros 2,5 kilómetros finales de trote, tanto en modalidad individual como por equipos.

Desde temprano, los participantes comenzaron a llegar para completar el proceso de acreditación previsto para las 8:30 horas, mientras que la largada individual se realizó a las 10:00 y apenas dos minutos después partieron los equipos.

Durante toda la competencia se destacó el gran nivel de los atletas y el acompañamiento del público, que pese al frío se acercó para alentar a los competidores a lo largo del recorrido.

El evento volvió a consolidarse como una propuesta deportiva importante para la comunidad, promoviendo la actividad física, la vida saludable y el trabajo en equipo, en una jornada que fue ampliamente disfrutada por todos los presentes.

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