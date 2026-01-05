El Programa de Actividades Físicas se mantiene en todas las localidades del distrito

- Advertisement -

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio informa los nuevos horarios para el Programa de Actividades Físicas, el cual se desarrolla en diversos espacios tanto de la ciudad como del partido. A partir de esta temporada de verano, las actividades estarán disponibles en distintos puntos, adaptándose a las necesidades y preferencias de los vecinos.

A continuación, se detallan los nuevos horarios para cada ubicación:

Playón Adultos Mayores : Martes y jueves a las 8:00 hs.

Playón Adultos : Lunes y jueves a las 20:00 hs.

Parque General San Martín : Martes y jueves a las 20:00 hs.

French : Lunes y miércoles a las 7:30 hs.

El Provincial : Lunes y miércoles a las 8:30 hs.

Dudignac : Martes a las 8:00 hs.

Patricios : Martes y jueves a las 8:30 hs.

La Niña : Miércoles a las 7:30 hs.

Naón: Jueves a las 8:00 hs.

Este programa tiene como objetivo promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de la actividad física en espacios al aire libre. Se invita a toda la comunidad a participar y aprovechar estos horarios ajustados a las necesidades de los diferentes grupos etarios.