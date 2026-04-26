Luis Lavezzi conquistó los 21K de Nueve de Julio en la edición 2026

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La ciudad de Nueve de Julio vivió este domingo 26 de abril una nueva edición de los tradicionales 21K y 7K, que reunió a más corredores del distrito y la región y ciudades más lejaas, reafirmando el interés de una competencia que agrada en la región.

Desde las primeras horas de la mañana, el circuito urbano comenzó a llenarse de atletas, familias y vecinos que acompañaron con entusiasmo una jornada atravesada por el deporte, la inclusión y el acompañamiento del público en cada tramo del recorrido, no como se esperaba ante una jornada que amaneció ventosa y fría.

La prueba principal de 21 kilómetros tuvo como gran protagonista a Luis Lavezzi, oriundo de Colón, provincia de Buenos Aires, quien logró finalmente quedarse con el primer puesto luego de haber finalizado segundo en dos ediciones anteriores. Con una destacada actuación, completó el exigente recorrido en 1 hora y 11 minutos, alcanzando así una merecida victoria.

En tanto, en la competencia de 7 kilómetros, el ganador fue Manuel Amicome, quien se impuso con un sólido desempeño y cruzó la meta con un tiempo de 22 minutos y 59 segundos.

Con esta nueva edición, los 21K y 7K de Nueve de Julio se observó un alto nivel competitivo.