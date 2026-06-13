La nieve cubre las cumbres de Sierra de la Ventana y anticipan una postal inolvidable para el domingo

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La intensa ola de frío que afecta a gran parte del país ya dejó una de las imágenes más esperadas del invierno en el sudoeste bonaerense: las cumbres de Sierra de la Ventana amanecieron cubiertas de nieve y las autoridades anticipan que el paisaje se mantendrá durante las próximas horas gracias a las temperaturas bajo cero previstas para la región.

Desde el Parque Provincial Ernesto Tornquist y la Reserva Natural Sierras Grandes confirmaron este sábado que la nieve ya es visible en sectores ubicados a menos de 700 metros sobre el nivel del mar, un fenómeno que transformó por completo el paisaje serrano y despertó el entusiasmo de vecinos y turistas que disfrutan del fin de semana largo.

Según informaron desde ambas áreas protegidas, las precipitaciones se registran de manera constante desde la madrugada en toda la comarca serrana. Aunque en los sectores urbanos las lluvias apenas acumularon alrededor de dos milímetros, en las zonas más elevadas la intensidad del fenómeno fue considerablemente mayor, favoreciendo una rápida acumulación de nieve sobre las laderas y cumbres.

A través de sus redes sociales, las autoridades compartieron las primeras imágenes de los cerros cubiertos por un manto blanco. Entre los puntos más destacados se encuentran los cerros Tres Picos y La Carpa, visibles desde Saldungaray completamente nevados.

Los pronósticos meteorológicos indican que las condiciones de inestabilidad comenzarán a mejorar hacia la tarde de este sábado. Con el despeje gradual del cielo, se espera que el sistema serrano ofrezca una postal panorámica excepcional durante el domingo.

Además, las temperaturas previstas para la noche caerán varios grados por debajo de cero, lo que permitirá conservar la nieve acumulada y mantener intacto el paisaje. Por este motivo, la jornada dominical se perfila como una oportunidad ideal para quienes deseen recorrer la comarca, tomar fotografías y disfrutar de uno de los escenarios más atractivos del invierno bonaerense.

La presencia de nieve en las sierras se produce en el marco de una intensa masa de aire polar que afecta a gran parte de Argentina y que continuará generando temperaturas muy bajas durante los próximos días.