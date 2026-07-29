La sentencia a Cristina Fernandez será revisada en la ONU

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este miércoles una columna de opinión en medios internacionales, entre ellos El País de España y Libération de Francia, en la que cuestionó la condena que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos. En simultáneo, su equipo de abogados formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de revisar el proceso judicial que derivó en la sentencia de la causa Vialidad.

Actualmente, la exmandataria cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Buenos Aires, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

En el artículo difundido este miércoles, Kirchner sostuvo que “cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”. Además, calificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como un mecanismo de “proscripción” y afirmó que representa “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”, al considerar que reemplaza la voluntad popular por decisiones judiciales.

La expresidenta también aseguró que el proceso judicial presentó “arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso” y cuestionó lo que definió como un “machismo estructural” presente en sectores del sistema judicial argentino. En el mismo texto recordó el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022.

Presentación ante la ONU

Mientras se difundía la columna, los abogados de Cristina Kirchner brindaron una conferencia de prensa para anunciar la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La defensa sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que solicitó la intervención del organismo internacional.

Para esta instancia, el equipo encabezado por el abogado Carlos Beraldi incorporó a dos especialistas extranjeros: el jurista brasileño Rafael Valim, quien participó de la estrategia legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego.

“No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales”, expresó la exmandataria en su publicación.

El estado de la causa

La presentación internacional llega luego de que la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 fuera ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedara firme tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal también confirmó el decomiso de $684.990 millones dispuesto en la causa.

Ahora, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 18 expertos independientes con sede en Ginebra, deberá analizar si la presentación cumple con los requisitos de admisibilidad. En caso de avanzar, podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir sus observaciones, que tienen carácter de recomendación y no resultan vinculantes para las decisiones de la Justicia argentina.