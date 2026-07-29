Daniel Stadnik: “Nos preocupa la salud, la infraestructura y el impacto de las decisiones nacionales en los municipios”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En diálogo con Despertate, el programa que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, realizó un amplio análisis sobre la actualidad del distrito y la provincia de Buenos Aires. Durante el diálogo con Gustavo Tinetti, abordó temas vinculados a la planificación frente a posibles fenómenos climáticos, el estado de la infraestructura rural, la crisis del sistema de salud, la paralización de obras nacionales, la situación política y los desafíos de la gestión municipal.

Respecto de los pronósticos que anticipan un posible fenómeno de El Niño para la primavera, Stadnik se mostró prudente y sostuvo que, si bien el municipio sigue atentamente las proyecciones meteorológicas y trabaja junto a la comisión vial y las autoridades provinciales, la experiencia demuestra que estos fenómenos son difíciles de prever con precisión.

El jefe comunal recordó que Carlos Casares atravesó en 2025 la mayor cantidad de precipitaciones de su historia, aunque destacó que las consecuencias fueron menores que en inundaciones anteriores gracias a las obras hidráulicas y viales ejecutadas durante las últimas décadas.

“Hoy podemos decir que llovió más que nunca, pero el distrito no quedó aislado como ocurrió en otras épocas. Eso demuestra que la inversión en infraestructura dio resultados”, señaló.

Salud: “Los hospitales municipales están absorbiendo una demanda cada vez mayor”

Uno de los capítulos centrales de la entrevista estuvo dedicado a la situación sanitaria. Stadnik expresó su preocupación por el incremento de pacientes que llegan al sistema público como consecuencia de las dificultades que atraviesan clínicas privadas del interior bonaerense.

Según explicó, muchos vecinos con obra social o medicina prepaga comenzaron a recurrir a los hospitales municipales debido al cierre o reducción de servicios en establecimientos privados de distintas ciudades de la región.

“Los municipios estamos haciendo cada vez más prestaciones, incorporando equipamiento y afrontando costos muy importantes. Solo un ecógrafo de última generación ronda los 50 millones de pesos”, ejemplificó.

En ese marco, confirmó que el próximo lunes participará en 9 de Julio del lanzamiento de una Mesa Regional de Salud impulsada por el espacio político del gobernador Axel Kicillof, donde se debatirán estrategias para fortalecer el sistema sanitario bonaerense.

Obra pública y recursos nacionales

Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Stadnik afirmó que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei quedaron paralizadas ocho obras financiadas por Nación en Carlos Casares, entre ellas programas habitacionales.

Indicó que varias de esas iniciativas continúan ejecutándose lentamente gracias al respaldo económico del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Además, cuestionó la eliminación de fondos nacionales destinados a municipios y provincias, asegurando que esa situación repercute directamente en la capacidad de inversión y prestación de servicios por parte de los gobiernos locales.

Política y escenario electoral

En el plano político, el intendente consideró que el peronismo encontrará los mecanismos necesarios para alcanzar la unidad de cara a las próximas elecciones y remarcó que los intendentes mantienen como prioridad la gestión cotidiana por sobre las discusiones electorales.

También defendió el armado político encabezado por el gobernador Axel Kicillof y sostuvo que existen equipos técnicos trabajando en áreas como salud, producción, educación y obra pública para elaborar propuestas de gobierno.

Desarrollo productivo

Entre los anuncios, Stadnik confirmó que el próximo 27 de agosto Carlos Casares será sede de una nueva ronda internacional de negocios vinculada a la maquinaria agrícola.

El encuentro reunirá empresas bonaerenses, pampeanas e internacionales y contará con la presencia del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, además de autoridades de la provincia de La Pampa.

El intendente destacó que este tipo de iniciativas buscan fortalecer el desarrollo industrial y generar nuevas oportunidades para el sector productivo regional.

Durante la entrevista, Stadnik también expresó su opinión sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y reiteró su postura crítica respecto del proceso judicial que enfrenta, al considerar que se trata de una proscripción política.

La conversación permitió recorrer los principales desafíos que afrontan hoy los municipios bonaerenses, desde la infraestructura y la salud hasta el financiamiento de obras y el escenario político nacional, con un mensaje centrado en la necesidad de sostener la inversión pública y fortalecer la articulación entre los gobiernos locales y la Provincia.