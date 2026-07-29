Alejo Fabiano analizó el impacto del discurso presidencial en la Rural y advirtió sobre la necesidad de infraestructura para sostener el crecimiento

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El economista nuevjuliense Alejo Fabiano participó este miércoles del programa Despertate, que conduce Gustavo Tinetti por Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, donde realizó un análisis del discurso pronunciado por el presidente Javier Milei durante la inauguración de la Exposición Rural de Palermo y evaluó el escenario económico que atraviesa el país.

Durante la entrevista, Fabiano destacó que el mensaje presidencial puso el foco en la recuperación de la productividad del sector agropecuario y en el papel estratégico que el campo ocupa dentro de la economía nacional. En ese sentido, señaló que Argentina continúa consolidándose como uno de los principales actores mundiales en la producción y exportación de soja, maíz, trigo y derivados, al tiempo que remarcó el crecimiento alcanzado mediante mejoras tecnológicas y procesos de desregulación económica.

No obstante, el economista advirtió que ese potencial productivo encuentra un límite en la falta de infraestructura. Consideró que la paralización de la obra pública afecta directamente la competitividad del sector y sostuvo que caminos rurales, rutas nacionales y obras logísticas resultan indispensables para acompañar el crecimiento de la producción.

“Argentina está generando mayores niveles de productividad, pero sin infraestructura aparecen cuellos de botella que terminan frenando ese desarrollo”, sintetizó durante la conversación.

Uno de los ejes del diálogo giró en torno a la relación entre el crecimiento del agro, la expansión de Vaca Muerta y el desarrollo de la minería como futuras fuentes de generación de divisas. Fabiano explicó que el Gobierno plantea que esos sectores permitirían avanzar en una reducción gradual de las retenciones, aunque señaló que ese proceso requiere inversiones sostenidas y planificación de largo plazo.

En ese contexto, también se refirió al impacto que la infraestructura vial tiene sobre la actividad económica, tomando como ejemplo el deterioro de la Ruta Nacional 5 y otras vías utilizadas para abastecer a Vaca Muerta, situación que —indicó— limita la eficiencia logística y aumenta los costos de producción.

Consultado sobre la actualidad económica, Fabiano reconoció mejoras en diversas variables macroeconómicas respecto del inicio de la actual gestión nacional, aunque sostuvo que el consumo interno continúa mostrando debilidad y que será necesario encontrar un equilibrio entre el ordenamiento fiscal y la recuperación de la actividad.

Asimismo, analizó la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional y explicó que el organismo mantiene una valoración positiva sobre el rumbo económico adoptado por el Gobierno nacional, aunque recordó que el principal interés del FMI continúa siendo la capacidad argentina para cumplir con sus compromisos financieros.

Sobre el cierre de la entrevista, el economista llamó a pensar el desarrollo del país desde una perspectiva de largo plazo, promoviendo el debate sobre las industrias estratégicas que deberán impulsar el crecimiento futuro.

“Más allá de una administración u otra, lo importante es discutir qué modelo de país queremos construir y cuáles serán las bases para sostener ese desarrollo”, expresó.

La entrevista completa puede verse en el canal oficial de YouTube de Cadena Nueve.