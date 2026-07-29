Nueve de Julio se suma al programa “Familias Solidarias” para brindar acogimiento temporal a niños y adolescentes

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio formalizó la adhesión al programa “Familias Solidarias” mediante la firma de un convenio de cooperación con el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca fortalecer el sistema local de acogimiento familiar, brindando una alternativa de cuidado temporal para niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de vulneración de derechos y deben ser separados, de manera excepcional, de su grupo familiar de origen.

En una primera etapa, el distrito contará con tres plazas destinadas a la atención personalizada de menores de entre 0 y 17 años, quienes serán recibidos en hogares transitorios mientras los equipos especializados trabajan para restablecer sus derechos y definir la mejor alternativa para su futuro.

El programa contempla situaciones en las que se han agotado las instancias de intervención para resolver conflictos dentro del ámbito familiar y no existen referentes cercanos que puedan asumir el cuidado temporal. En esos casos, el acogimiento en una familia solidaria permite evitar la institucionalización, preservando los vínculos afectivos, la identidad y el centro de vida de cada niño o adolescente.

Desde el Municipio destacaron que las familias de acogimiento no reemplazan a la familia de origen ni tienen fines adoptivos. Su función es brindar un entorno seguro, afectivo y de contención durante el tiempo que dure la medida de protección, siempre con el acompañamiento permanente de equipos técnicos especializados.

Las personas interesadas en formar parte del programa deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos ser mayores de 25 años, residir en el partido de Nueve de Julio desde hace al menos dos años, no contar con antecedentes penales ni denuncias por violencia familiar, no estar inscriptas en el registro de adopción y aceptar las instancias de evaluación, capacitación y seguimiento previstas por el programa.

El programa “Familias Solidarias” se sustenta en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 13.298. En el ámbito local, será coordinado por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, con la participación de un equipo interdisciplinario integrado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y una estimuladora temprana.