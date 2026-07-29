Continúan los trabajos de reparación y mantenimiento de calles en distintos sectores de la ciudad

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Las tareas de reparación y acondicionamiento de calles continúan en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones que incluyen perfilado, nivelado y relleno de baches sobre avenida Garmendia, Juan XXIII y Joaquín V. González, en el barrio Los Aromos.

Los trabajos forman parte del plan de mantenimiento urbano que lleva adelante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y apuntan a mejorar las condiciones de transitabilidad, reforzar la seguridad vial y favorecer el escurrimiento del agua en las arterias intervenidas.

Desde el área se indicó que las tareas avanzan de manera progresiva, de acuerdo con las necesidades detectadas en los distintos barrios, y que durante los próximos días las cuadrillas continuarán trabajando en otros puntos de la ciudad.