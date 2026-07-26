Tiempo cambiante en el cierre de julio: tras algunas lluvias, vuelve el sol a Nueve de Julio

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El último fin de semana de julio muestra dos realidades bien distintas en la Argentina. Mientras la Patagonia y la cordillera continúan afectadas por intensas nevadas, con alertas meteorológicas y complicaciones en la circulación, el centro del país transita jornadas marcadas por la humedad, la nubosidad y un ambiente más templado para la época.

En Nueve de Julio y la región, este domingo comenzó con cielo mayormente nublado y elevada humedad, condiciones que favorecieron la formación de bancos de niebla y neblinas durante las primeras horas del día, especialmente en zonas rurales y rutas del distrito. Por ese motivo, se recomienda circular con precaución ante la posible reducción de la visibilidad.

Para la jornada se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima cercana a los 18°. Durante la tarde podrían registrarse algunos chaparrones aislados, aunque no se esperan precipitaciones de importancia. Hacia la noche persistirá el cielo mayormente cubierto.

El panorama cambiará paulatinamente a partir del lunes. Durante la madrugada todavía podrían producirse lluvias aisladas, pero con el correr de las horas las condiciones mejorarán y comenzará un período de mayor estabilidad atmosférica.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el martes se presentará con nubosidad variable y algunos intervalos de sol, mientras que el miércoles todavía podría comenzar con chaparrones aislados antes de una rápida mejora. Desde la tarde de ese día y durante el resto de la semana predominarán las condiciones de buen tiempo.

El jueves será la jornada más fría, con una temperatura mínima estimada en 4° y una máxima de 12°, bajo un cielo mayormente despejado. En tanto, viernes y sábado ofrecerán un marcado mejoramiento, con abundante presencia de sol y un gradual ascenso de las temperaturas, alcanzando máximas de entre 16 y 18 grados.

A nivel nacional, el contraste térmico continuará siendo uno de los datos más relevantes del cierre de julio. Mientras el extremo sur del país permanece bajo intensas nevadas y temperaturas inferiores a los -10°, el norte argentino registra máximas cercanas a los 30°, configurando una diferencia superior a los 40 grados entre ambos extremos del territorio.

Para Nueve de Julio, el pronóstico resulta alentador: luego de un inicio de semana algo inestable, el tiempo acompañará con jornadas secas, soleadas y frías por las mañanas, características típicas del invierno bonaerense y favorables para las actividades al aire libre.