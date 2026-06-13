La Provincia y UNICEF amplían el programa MUNA: ya son 101 los municipios adheridos

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El distrito de Nueve de Julio es parte del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una iniciativa impulsada por UNICEF que busca fortalecer las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes en todo el territorio bonaerense.

La adhesión se concretó durante un acto realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec.

Sobre su importancia, la intendenta María José Gentile, lo contó en Cadena Nueve al tiempo que recordó que firmó el convenio junto a otros 39 jefes comunales.

Con estas nuevas incorporaciones, la provincia de Buenos Aires alcanzó los 101 municipios adheridos al programa, consolidándose como la jurisdicción con mayor participación en la iniciativa. Según datos oficiales, MUNA llega actualmente a 4,6 millones de niñas, niños y adolescentes, lo que representa cerca del 89% de esa población en territorio bonaerense.

Durante la jornada también se firmó un acuerdo de cooperación entre la Provincia y UNICEF que extenderá el trabajo conjunto hasta el año 2027 en áreas vinculadas a la reducción de la pobreza, la protección social, la salud y nutrición, los aprendizajes y la protección frente a situaciones de violencia.

El gobernador Kicillof destacó la importancia de sostener políticas destinadas a la niñez y la adolescencia y remarcó el rol del Estado en el acompañamiento de los sectores más vulnerables. Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, señaló que tres de cada cuatro municipios bonaerenses ya forman parte de MUNA y afirmó que la atención a la niñez continúa siendo una prioridad para la gestión provincial.

En tanto, el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, destacó la trayectoria de trabajo conjunto entre el organismo internacional y la provincia de Buenos Aires, subrayando que la ampliación del programa permite llegar a un mayor número de distritos y fortalecer las políticas destinadas a las infancias.

La vicegobernadora Verónica Magario sostuvo que los gobiernos locales cumplen un rol fundamental por su cercanía con las distintas realidades de cada comunidad y valoró la articulación entre municipios, Provincia y UNICEF para desarrollar estrategias orientadas al bienestar de niñas, niños y jóvenes.

El programa MUNA se implementa en la provincia desde 2022 y tiene como objetivo acompañar a los municipios en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas vinculadas a los derechos de la niñez y la adolescencia. La articulación territorial está a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Con esta incorporación, Nueve de Julio pasa a integrar una red provincial que busca fortalecer la protección integral de derechos y mejorar las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones, explicó la Jefa comunal.