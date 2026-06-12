Municipio Cercano llega a Facundo Quiroga

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La Municipalidad de Nueve de Julio continúa desarrollando el programa “Municipio Cercano”, una iniciativa que acerca distintas áreas y servicios municipales a los vecinos de las localidades del distrito, facilitando la realización de trámites, consultas y actividades de promoción y prevención, y que tendrá su continuidad el próximo miércoles 17, de 9 a 12 hs., en la delegación municipal de esta comunidad.

En el marco de estas jornadas, la dirección de Tránsito brindará charlas de educación vial destinadas a alumnos de establecimientos primarios y secundarios; mientras que la oficina de OMIC atenderá consultas y reclamos de los consumidores.

Por su parte, el área de Bromatología desarrollará actividades de concientización sobre el correcto lavado de manos mediante charlas y propuestas lúdicas en jardines de infantes.

Asimismo, la dirección de Gestión Ambiental llevará adelante encuentros educativos sobre separación de residuos y reciclado en instituciones educativas.

La dirección de Actividades Económicas realizará recorridas y visitas a comercios para atender inquietudes y consultas, en tanto que el área de Producción avanzará con acciones de visibilización y relevamiento vinculadas al censo de comercios, visitando a cada establecimiento de la localidad.

Desde Relaciones con la Comunidad se efectuarán visitas a diferentes instituciones para actualizar documentación pendiente y fortalecer el vínculo con entidades intermedias, entre ellas cuerpos de Bomberos Voluntarios y clubes locales.

Además, se realizarán jornadas de castración y vacunación antirrábica para mascotas, mientras que el área de Licencias de Conducir ofrecerá turnos para renovación de carnets y capacitaciones destinadas a quienes tramiten su primera licencia.

El programa se desarrollará progresivamente en todas las localidades del partido de Nueve de Julio. Próximamente se darán a conocer nuevas fechas y cronogramas de atención para que más vecinos puedan acceder a estos servicios cerca de sus hogares.