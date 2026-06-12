Facebook e Instagram sufren una caída global y dejan a millones sin servicio

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Facebook e Instagram sufrieron este viernes una caída masiva que afectó a usuarios de distintos países, entre ellos Argentina, Estados Unidos, Brasil, España y México. La interrupción comenzó alrededor de las 10.30 y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en otras plataformas digitales.

Según los reportes de los usuarios, las principales fallas incluyeron dificultades para iniciar sesión, errores al actualizar el feed de noticias, problemas para visualizar historias y publicaciones, así como inconvenientes para compartir contenido o enviar mensajes a través de las aplicaciones.

La situación provocó una avalancha de consultas y reclamos en X (ex Twitter), donde los hashtags #FacebookDown e #InstagramDown se posicionaron entre las principales tendencias globales en cuestión de minutos. Muchos usuarios manifestaron haber creído inicialmente que se trataba de un problema en sus dispositivos o conexiones a internet, hasta comprobar que la falla tenía alcance internacional.