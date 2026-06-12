sábado, junio 13, 2026
6.1 C
Nueve de Julio
sábado, junio 13, 2026
6.1 C
Nueve de Julio
General

Facebook e Instagram sufren una caída global y dejan a millones sin servicio

La interrupción se registró durante la mañana de este viernes y afectó funciones esenciales como el acceso a las cuentas, la carga de publicaciones y la visualización de contenido

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Facebook e Instagram sufrieron este viernes una caída masiva que afectó a usuarios de distintos países, entre ellos Argentina, Estados Unidos, Brasil, España y México. La interrupción comenzó alrededor de las 10.30 y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en otras plataformas digitales.

Según los reportes de los usuarios, las principales fallas incluyeron dificultades para iniciar sesión, errores al actualizar el feed de noticias, problemas para visualizar historias y publicaciones, así como inconvenientes para compartir contenido o enviar mensajes a través de las aplicaciones.

La situación provocó una avalancha de consultas y reclamos en X (ex Twitter), donde los hashtags #FacebookDown e #InstagramDown se posicionaron entre las principales tendencias globales en cuestión de minutos. Muchos usuarios manifestaron haber creído inicialmente que se trataba de un problema en sus dispositivos o conexiones a internet, hasta comprobar que la falla tenía alcance internacional.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6251

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR