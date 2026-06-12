Discapacidad: podrán viajar en colectivos y trenes con la SUBE sin presentar el CUD

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El Gobierno nacional anunció que a partir del próximo 19 de junio las personas con discapacidad podrán viajar de manera gratuita en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de abordar las unidades.

La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó que el beneficio estará asociado a la tarjeta SUBE a través de un trámite que podrá realizarse de forma online en el sitio oficial del sistema.

Según detalló el funcionario, la nueva modalidad permitirá agilizar el acceso al transporte público para las personas con discapacidad, evitando la exhibición permanente de documentación y simplificando los controles en los servicios.

El esquema comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional y coexistirá inicialmente con el sistema vigente, que exige la presentación del Certificado Único de Discapacidad para acceder a la gratuidad del pasaje. La intención oficial es extender progresivamente la medida al resto de las jurisdicciones del país.

Para acceder al beneficio mediante la SUBE, los usuarios deberán realizar previamente la vinculación de su tarjeta con la condición de discapacidad a través de la plataforma digital habilitada por el sistema.

Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa forma parte de un proceso de modernización y digitalización de los beneficios sociales vinculados al transporte público.

Las autoridades informaron que en los próximos días se brindarán mayores precisiones sobre el procedimiento de inscripción y los requisitos necesarios para completar el trámite.

La implementación comenzará el viernes 19 de junio y alcanzará inicialmente a los servicios ferroviarios y de transporte automotor bajo jurisdicción nacional.