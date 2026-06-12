Llega un frente frío, lluvias y descenso de temperatura

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia de nivel violeta por niebla para este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, en una jornada que estará marcada por condiciones de baja visibilidad y un progresivo cambio del tiempo hacia el fin de semana.

Según informó el organismo, la niebla será especialmente intensa durante las primeras horas de la mañana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se prevé una importante reducción de la visibilidad que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre.

Para la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17. A pesar de la presencia de abundante nubosidad, no se esperan precipitaciones durante la jornada. El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y mayormente nublado a lo largo del día.

Mientras tanto, en otras regiones del país, el SMN mantiene alertas por fenómenos meteorológicos más severos. En sectores de la Patagonia y de la provincia de Mendoza se esperan fuertes nevadas acompañadas por vientos intensos, condiciones que podrían generar complicaciones en rutas y áreas de montaña.

Lluvias y descenso de temperatura para el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico oficial, el sábado estará marcado por la inestabilidad en la región metropolitana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 14 grados, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada.

Hacia la tarde se prevén lluvias aisladas que podrían extenderse hasta las últimas horas del día. Estas precipitaciones darán paso a un importante descenso de las temperaturas para el cierre del fin de semana.

El domingo se presentará con condiciones más frías. La temperatura mínima descenderá hasta los 3 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 10. Por el momento, no se pronostican lluvias y el cielo se mantendrá ligeramente nublado.

Un feriado con tiempo estable

El lunes 15 de junio, feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, se perfila como una jornada estable y fresca.

El SMN anticipa cielo despejado durante gran parte del día, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14, convirtiéndose en una de las jornadas más agradables del inicio de la próxima semana.

Recomendaciones ante la niebla

El mapa de advertencias del organismo indica que la advertencia violeta por niebla permanece vigente desde las 6:19 de este viernes. Ante este escenario, el SMN recomendó evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones de baja visibilidad.

Para quienes deban conducir, las autoridades aconsejan mantener una distancia prudente entre vehículos, evitar maniobras de sobrepaso, circular a velocidad reducida y utilizar luces bajas y antiniebla. Asimismo, recomiendan detenerse únicamente en lugares seguros cuando la visibilidad sea extremadamente reducida.

El organismo también recordó que no se debe estacionar sobre banquinas ni sobre la calzada y sugirió mantenerse informado a través de los canales oficiales para seguir la evolución de las condiciones meteorológicas.