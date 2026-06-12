Más conectividad para Morea: cooperativas firman convenio para expandir la red de fibra óptica

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En un paso significativo para fortalecer las comunicaciones y acompañar el crecimiento de la comunidad, la CEyS y la Cooperativa de Morea firmaron un convenio de colaboración destinado a avanzar en el desarrollo y la expansión de la red de fibra óptica hacia la localidad.

El acuerdo fue suscripto en un encuentro del que participaron, en representación de la CEyS, el abogado Dr. Pablo Lomsan, junto a integrantes del Consejo de Administración: Gustavo Garabano, Protesorero de la entidad, y Ramiro Martínez, Gerente de Relaciones con la Comunidad. También estuvieron presentes representantes de la Cooperativa de Morea, quienes acompañaron la formalización de esta iniciativa conjunta.

El convenio tiene como objetivo fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, ampliando el acceso a servicios de conectividad de calidad para vecinos, instituciones, comercios y emprendimientos locales. La expansión de la red de fibra óptica permitirá mejorar las prestaciones actuales y generar nuevas oportunidades para el desarrollo social, educativo y productivo de la comunidad.

Desde ambas instituciones destacaron que este acuerdo refleja el espíritu cooperativo que caracteriza a las organizaciones, basado en el trabajo conjunto, la solidaridad y el compromiso con el crecimiento de las localidades de la región.

La iniciativa representa un nuevo avance en materia de conectividad y reafirma la importancia de la articulación entre cooperativas para brindar mejores servicios y acompañar las necesidades de las comunidades, contribuyendo al desarrollo y la inclusión digital de Morea.