Cronograma de recolección de residuos ante el feriado del lunes

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Con motivo del feriado del próximo lunes 15 de junio, se verá modificada la prestación de algunos servicios públicos.

La recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) será limitada.

La recolección de residuos de carpido, poda y escombros en Zona 1 será limitada.

No habrá recolección de residuos reciclables en Zona 2.

RECOLECCIÓN LIMITADA

Durante los feriados y días no laborables se conforman equipos de trabajo reducidos. Esto significa que la recolección se hace efectiva aunque, dependiendo del volumen de basura en la vía pública, la misma puede no completarse al ciento por ciento.

Por eso, se solicita a los vecinos sacar residuos únicamente en casos de necesidad, para evitar la acumulación y facilitar el trabajo de los equipos que se encuentren operativos.