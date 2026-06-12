Cronograma de recolección de residuos ante el feriado del lunes

Con motivo del feriado del próximo lunes 15 de junio, se verá modificada la prestación de algunos servicios públicos.
La recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) será limitada.
La recolección de residuos de carpido, poda y escombros en Zona 1 será limitada.
No habrá recolección de residuos reciclables en Zona 2.
RECOLECCIÓN LIMITADA
Durante los feriados y días no laborables se conforman equipos de trabajo reducidos. Esto significa que la recolección se hace efectiva aunque, dependiendo del volumen de basura en la vía pública, la misma puede no completarse al ciento por ciento.
Por eso, se solicita a los vecinos sacar residuos únicamente en casos de necesidad, para evitar la acumulación y facilitar el trabajo de los equipos que se encuentren operativos.
Ayer deberían haber pasado y no lo hicieron, así que ahora se juntará los residuos domiciliarios de los días miércoles, jueves, hoy, mañana sábado, domingo y lunes !!!.
Buen fin de semana largo…! que la pasen bien!!!…
NuNunca umplen el cronograma. Martes/ madrugada de miércoles me dejaron bolsa de poda impecablemente cerrada y llevaron las demás. ¿Este aviso es tomar de idiota a quien paga ABL??.¿ No recogen el día indicado y creen que “limitadamente” pasarán el 15? Vivo en Edison entre Tucumán y Cavallari.
Pienso que envés de protestar por este problema. Deberíamos pedirle al Concejo Deliberante, que trate esta problemática, con todos los actores intervinientes y darle una solución que por lo menos sea más equibrada y sastifaga medianamente a todos. Diálogo!!!