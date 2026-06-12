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Charla abierta para fortalecer la cadena apícola

Se desarrollará el viernes 26 de junio, a las 14 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de Libertad y Salta.

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción y en conjunto con el ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, llevará adelante una charla abierta destinada a productores y personas interesadas en la actividad apícola.

La propuesta se desarrollará el viernes 26 de junio, a las 14 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de Libertad y Salta.

Durante el encuentro se abordarán diferentes temáticas vinculadas al desarrollo de la cadena apícola, entre ellas buenas prácticas para el cuidado de las colmenas y la prevención de enfermedades, además de los trámites necesarios para la habilitación de salas de extracción de miel y productos apícolas.

La actividad será de inscripción libre y gratuita. Los interesados podrán anotarse de manera presencial o comunicándose telefónicamente al 610000, interno 250.

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