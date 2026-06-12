Bloque Radical recuerda que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Ordenanza de Ética Pública impulsada por ellos

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El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Ordenanza de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Municipal, una iniciativa presentada por el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) destinada a fortalecer la transparencia, la integridad y el funcionamiento institucional del Estado municipal.

La normativa establece un marco de principios éticos, deberes, obligaciones e incompatibilidades que deberán cumplir todos los funcionarios y agentes públicos, independientemente de su cargo o modalidad de designación. El objetivo es promover una administración más transparente, responsable y comprometida con el interés público.

Entre los aspectos más relevantes de la ordenanza se encuentran la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales, la regulación de posibles conflictos de intereses, la prohibición de recibir beneficios indebidos vinculados al ejercicio de la función pública y la incorporación de mecanismos que favorezcan el acceso a la información y el control ciudadano.

Asimismo, la legislación contempla requisitos relacionados con la situación de deudores alimentarios y antecedentes vinculados a casos de violencia de género o familiar, reforzando criterios de responsabilidad y conducta para quienes desempeñan cargos dentro de la administración pública.

Desde el bloque de la UCR destacaron que la aprobación de esta iniciativa representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas y responde a una demanda creciente de la sociedad por gobiernos más transparentes y eficientes.

“Las instituciones se fortalecen cuando existen reglas claras, controles efectivos y funcionarios que actúan con transparencia. Esta ordenanza es una herramienta para mejorar la calidad democrática y reforzar la confianza de los vecinos en sus representantes”, expresaron desde el bloque impulsor del proyecto.

La aprobación unánime de la ordenanza refleja el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas sobre la necesidad de elevar los estándares éticos dentro de la administración municipal.

Con esta medida, el Concejo Deliberante avanza en la construcción de una gestión pública más moderna, transparente y alineada con los valores que deben guiar el servicio a la comunidad.