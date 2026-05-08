Nueve de Julio se prepara para el Duatlón “Ciudad de 9 de Julio” este domingo 10 de mayo

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Este domingo 10 de mayo se llevará a cabo una nueva edición del Duatlón “Ciudad de 9 de Julio”, una propuesta deportiva que convocará a competidores locales y de la región en una jornada pensada para promover la actividad física y la vida saludable.

Organizado por la dirección de Deportes en conjunto con el Club Ciclista, el evento combinará exigencia, resistencia y estrategia a lo largo de un circuito integrado por 2,5 kilómetros de trote, 20 kilómetros de ciclismo y un tramo final de otros 2,5 kilómetros de trote.

La competencia se desarrollará tanto en modalidad individual como por equipos, permitiendo que más participantes puedan sumarse a esta iniciativa deportiva.

La acreditación de los corredores y ciclistas está prevista para las 8:30 horas, mientras que la largada individual será a las 10:00 horas. Dos minutos más tarde, a las 10:02, partirán los equipos.

Quienes deseen participar aún pueden inscribirse de manera online completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG_jxUeSUZL-YMvFg0vGn_HA4_qDMf_KvLd1p3nAEZLJUziQ/viewform

La jornada busca consolidarse como un espacio de encuentro para los amantes del deporte, incentivando hábitos saludables y fortaleciendo la participación comunitaria a través de actividades recreativas y competitivas.