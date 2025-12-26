Carrera Nocturna Solidaria 5K: uniendo deporte, salud y solidaridad

- Advertisement -

La noche de este viernes 26 se transformó en una fiesta deportiva y solidaria para la ciudad de Nueve de Julio, con la realización de la Carrera Nocturna Solidaria 5K, un encuentro que logró reunir a más de 300 atletas de todas las edades y localidades cercanas.

La competencia, que estuvo a cargo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad, se llevó a cabo con el objetivo de recaudar fondos para el Taller Protegido “Nacimos para ti”, una institución que brinda apoyo a personas con discapacidades.

La carrera se desarrolló desde el Club Atlético, en un recorrido nocturno que permitió a los participantes disfrutar de un evento único, mientras se promovían valores de inclusión, solidaridad y vida activa. Con corredores de distintas edades, desde niños hasta adultos mayores, la actividad reflejó el crecimiento y la importancia de las propuestas deportivas en la región.

Además de los atletas, un gran número de vecinos y familiares acompañaron el evento, creando un ambiente festivo que sumó al éxito de la jornada. Durante todo el recorrido, los espectadores alentaron a los participantes, convirtiendo el evento en una verdadera fiesta comunitaria.

La Carrera Nocturna Solidaria 5K no solo promovió la actividad física como un hábito saludable, sino que también se consolidó como un espacio para contribuir a una causa social de gran impacto. De esta manera, la noche de deporte y solidaridad dejó una huella positiva en la comunidad, demostrando que el deporte es una herramienta poderosa para generar cambios sociales.