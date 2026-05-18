Atlético dio pelea en Chivilcoy y cayó ajustadamente en Minibásquet ante Argentino

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Este fin de semana se disputó una nueva jornada del Torneo de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy, en la que los equipos del Club Atlético visitaron al Club Argentino, con actividad únicamente en las categorías menores, ya que la institución local no presenta equipo en Juveniles, división en la que justamente Atlético se encuentra cuarto en la tabla de posiciones.

Los conjuntos chivilcoyanos fueron superiores en las categorías Infantiles y Cadetes, logrando claras victorias y ratificando, en este último caso, el liderazgo de Argentino en el certamen.

Sin embargo, el encuentro más atractivo y parejo de la jornada se vivió en Minibásquet, categoría mixta que se disputa bajo un reglamento especial que garantiza igualdad de minutos para todos los jugadores. Esa característica generó períodos desparejos según las formaciones en cancha, aunque el desarrollo terminó siendo sumamente equilibrado.

En un cierre vibrante, Atlético se imponía 49 a 48, pero un doble del local puso nuevamente arriba a Argentino. La respuesta del conjunto nuevejuliense llegó rápidamente de la mano de Katalina Puntieri, que anotó para colocar el marcador 50 a 49 en favor de Atlético.

Cuando parecía que el partido llegaba a su fin, restaban apenas 40 segundos y Argentino contó con dos tiros libres. En una categoría donde es habitual errar desde esa línea debido a la edad de los jugadores (12 años), el local mostró efectividad total y convirtió ambos lanzamientos para quedarse con la victoria por 51 a 50.

Más allá del resultado, Atlético dejó una excelente imagen colectiva y protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la fecha.

El equipo de 9 de Julio formó con: K. Puntieri 6; F. Rizzo; F. Merico 15; M. Rivas 7; A. Más 8; M. Boufflet; L. Bentancurt 3; T. Giretti 2; I. Panasiuk; T. Olano; I. Allegretti 2 y O. Riopedre 8.

DT: Andrés Pastori.

AT: Juan P. Merico.