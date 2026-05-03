domingo, mayo 3, 2026
12.8 C
Nueve de Julio
domingo, mayo 3, 2026
12.8 C
Nueve de Julio
Basquetbol

Buen nivel mostró Atlético ante Colón en una nueva fecha del Torneo de la Liga de Chivilcoy

En una exigente visita por la séptima fecha de la Asociación de Básquet de Chivilcoy, los equipos masculinos nuevejulienses mostraron competitividad ante uno de los clubes más fuertes del certamen, con destacadas actuaciones en Minibásquet, Cadetes e Infantiles

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este fin de semana, los equipos masculinos de básquetbol del Club Atlético afrontaron una exigente jornada como visitantes frente al Club Colón, en el marco de la séptima fecha de los certámenes organizados por la Asociación de Básquet de Chivilcoy.

El conjunto local llegaba como uno de los protagonistas de la competencia, especialmente en las divisiones mayores, donde lidera de manera invicta en Cadetes con siete triunfos en igual cantidad de presentaciones y además se ubica en el segundo puesto en Juveniles.

Por su parte, los equipos nuevejulienses continúan evidenciando una evolución sostenida fecha tras fecha. Actualmente se encuentran en el quinto lugar tanto en Cadetes como en Juveniles, sumando experiencia y consolidando su crecimiento dentro del certamen.

En Minibásquet, Atlético protagonizó uno de los encuentros más emocionantes de la jornada. Luego de estar abajo en el marcador por 42 a 35, el equipo reaccionó de gran manera en el tramo final y logró un parcial de 11 a 6 que lo dejó muy cerca de la remontada. Finalmente, Colón se quedó con la victoria por un ajustado 48 a 46.

El conjunto, de carácter mixto, estuvo integrado por: K. Puntieri (6), S. Ghedin (4), R. Merico (2), N. Arruiz (5), A. Mas (15), J. Carrión (2), M. Rivas (2), F. Giretti, M. Boufflet (2), T. Olano (4), I. Allegrette (2) y O. Riopedre (2). El director técnico fue Andrés Pastori.

En Cadetes, también se vivió un partido muy parejo. Colón logró marcar la diferencia en el tercer cuarto, mientras que el resto del encuentro fue sumamente equilibrado. Atlético incluso se quedó con el segundo parcial, aunque finalmente el triunfo fue para el conjunto local por 44 a 38.

En Infantiles, el desarrollo fue similar, con un trámite equilibrado durante gran parte del partido, pero con Colón logrando cerrar mejor el encuentro para imponerse por 44 a 34.

Más allá de los resultados, la jornada dejó señales positivas para Atlético, que continúa creciendo en cada fecha y demostrando que puede competir de igual a igual ante uno de los clubes más fuertes y tradicionales de Chivilcoy.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6211

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR