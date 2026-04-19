Atlético y San Lorenzo protagonizaron una intensa jornada por la 5ª fecha del torneo de la Asociación de Básquetbol

Este sábado se disputó la quinta fecha del torneo organizado por la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy, una competencia que reúne a equipos de gran nivel provenientes de distintas ciudades de la región.

Participan cinco clubes de Chivilcoy, tres de Bragado, uno de Nueve de Julio (Club Atlético), además de instituciones de Roque Pérez, Saladillo y 25 de Mayo, consolidando un certamen competitivo que incluso nutre a equipos presentes en torneos nacionales.

En esta jornada, Atlético recibió a San Lorenzo en una serie de encuentros que dejaron en evidencia el buen momento del conjunto visitante, especialmente en divisiones formativas.

En la categoría Juveniles, San Lorenzo ratificó su liderazgo al imponerse por 59 a 45. El equipo visitante marcó diferencias desde el inicio, logrando una ventaja decisiva en el primer cuarto que supo administrar a lo largo del partido. Si bien Atlético mostró una mejora en su rendimiento y logró quedarse con el tercer parcial por 19 a 17, no fue suficiente para revertir el resultado. Con esta victoria, San Lorenzo continúa en lo más alto de la tabla de posiciones.

Por su parte, el duelo en Cadetes ofreció un desarrollo mucho más parejo y emocionante. Ambos equipos llegaron igualados en 35 puntos al último cuarto. Atlético logró adelantarse en el tramo inicial del período final, sacando una ventaja de siete puntos (53 a 46) a falta de cuatro minutos. Sin embargo, la experiencia de los jugadores de San Lorenzo resultó determinante en el cierre del encuentro: aprovecharon errores del local, ajustaron su juego y terminaron dando vuelta el marcador para imponerse por 60 a 56.

Atlético formó con D. Spatafora, T. Gandini, A. Cascino, M. Baldes (2), G. Leal (20), F. Chuma (1), E. Cano, L. Dufou (2), J. Belloni (10), F. Fage (6), B. Escriba (15) y J. Leal. El equipo fue dirigido por Juan P. Merico, con la preparación física a cargo de Andrés Pastori.

La competencia continúa mostrando un alto nivel en todas sus categorías, consolidándose como uno de los torneos más destacados del básquet regional.