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Atlético y San Lorenzo protagonizaron una intensa jornada por la 5ª fecha del torneo de la Asociación de Básquetbol

El conjunto local fue anfitrión en una nueva fecha del certamen regional, en la que San Lorenzo se impuso en cadetes y mantuvo su liderazgo en juveniles tras un sólido desempeño

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