Atlético se prepara para un fin de semana con mucha actividad de la naranja

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El Club Atlético se prepara para vivir un fin de semana a puro básquet, con una nutrida programación que incluye tanto partidos en condición de local como importantes compromisos en calidad de visitante. La subcomisión de la disciplina anunció una doble jornada que demandará una intensa organización logística y deportiva.

La actividad comenzará el sábado en el gimnasio “Ernesto Báncora”, ubicado en la Avenida Mitre, donde Atlético recibirá a los equipos del Club Quilmes de Mercedes, en el marco de la segunda fecha de los certámenes masculinos de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy. La jornada se iniciará a las 10 con el partido de categoría Cadetes (ex U16), continuará a las 11:30 con Juveniles, a las 13 será el turno de Infantiles y cerrará a las 14:30 con el encuentro de Minibásquet.

El domingo la actividad se dividirá en distintos escenarios. Por un lado, la división U17 femenina viajará a Pergamino para enfrentar a Gimnasia y Esgrima por la segunda fecha del torneo de la Asociación Juninense. En simultáneo, en Bragado, los equipos masculinos de Premini competirán en el Club Los Millonarios por el torneo de la Asociación de Chivilcoy.

La intensa agenda culminará nuevamente en condición de local, cuando a las 20 horas la primera división masculina de Atlético reciba a su par del Club Sportivo de 25 de Mayo, en el marco de la tercera fecha del torneo chivilcoyano.

De esta manera, la institución afrontará un fin de semana con gran movimiento, tanto dentro como fuera de su casa, reafirmando el crecimiento y la participación de todas sus categorías.