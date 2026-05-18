Intensas tareas de mantenimiento y mejoras en la red vial rural del distrito

En distintos sectores del distrito se desplegó un importante operativo de mantenimiento vial con el objetivo de sostener la conectividad rural y mejorar las condiciones de circulación tras las últimas contingencias climáticas.

Las tareas incluyeron reconstrucción de calzadas, perfilado de caminos, aporte de material, limpieza de desagües y colocación de estructuras para el correcto escurrimiento del agua. Las intervenciones se realizaron de manera coordinada en varias zonas estratégicas, abarcando trazas rurales de uso productivo y educativo.

En el corredor vial de Morea se ejecutaron trabajos de reconstrucción y perfilado sobre uno de los principales accesos hacia el límite con el vecino distrito de 25 de Mayo.

En el sector de French se avanzó con el relleno de sectores anegados, nivelación de trazas y mejoras estructurales en cruces clave, además de la reinstalación de alcantarillas para restablecer el drenaje en áreas afectadas por eventos hídricos recientes.

Por su parte, en La Niña se concentraron múltiples frentes de trabajo con maquinaria pesada, abarcando desde tareas de recomposición de caminos hasta intervenciones para optimizar el escurrimiento del agua y evitar cortes de circulación. También se realizaron mejoras en accesos hacia establecimientos educativos rurales.

En la zona de Dennehy se reforzó la transitabilidad mediante el aporte de suelo en sectores con presencia de barro y pozos, mientras que en Fauzón se realizaron trabajos de repaso y acondicionamiento con maquinaria de arrastre.

Estas acciones forman parte de un esquema permanente de intervención sobre la red vial rural, fundamental para la actividad productiva, el acceso a servicios y la conectividad de las localidades del distrito.