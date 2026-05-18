lunes, mayo 18, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
lunes, mayo 18, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
General

“Mes del Trabajo”: brindarán una charla gratuita sobre primeros pasos en internet

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Nueve de Julio, se realizará el martes 19 de mayo en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano” y estará destinada a niños, adolescentes y adultos

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

En el marco de las actividades programadas por el “Mes del Trabajo”, la Municipalidad de Nueve de Julio llevará adelante una nueva propuesta gratuita destinada a toda la comunidad. Se trata de la charla “Mis primeros pasos por la web”, un encuentro pensado para promover el uso responsable y seguro de internet.

La actividad tendrá lugar el próximo martes 19 de mayo en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, y contará con horarios diferenciados según las edades de los participantes, con el objetivo de brindar contenidos adaptados a cada grupo.

Durante la jornada se abordarán temas relacionados con los primeros usos de internet, la navegación segura, herramientas digitales básicas y las distintas oportunidades que ofrece la web tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo personal y laboral.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca acercar conocimientos esenciales sobre el manejo responsable de internet, promoviendo el acceso a herramientas tecnológicas que hoy resultan fundamentales en distintos ámbitos.

Los horarios establecidos para cada grupo serán los siguientes:

  • Niños: 11:00 horas
  • Adolescentes: 17:00 horas
  • Adultos: 19:00 horas

Asimismo, remarcaron que la actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad, e invitaron a los vecinos a sumarse a esta propuesta que apunta a generar espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias y crecimiento personal y profesional para personas de todas las edades.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6225

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR