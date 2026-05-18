“Mes del Trabajo”: brindarán una charla gratuita sobre primeros pasos en internet

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En el marco de las actividades programadas por el “Mes del Trabajo”, la Municipalidad de Nueve de Julio llevará adelante una nueva propuesta gratuita destinada a toda la comunidad. Se trata de la charla “Mis primeros pasos por la web”, un encuentro pensado para promover el uso responsable y seguro de internet.

La actividad tendrá lugar el próximo martes 19 de mayo en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, y contará con horarios diferenciados según las edades de los participantes, con el objetivo de brindar contenidos adaptados a cada grupo.

Durante la jornada se abordarán temas relacionados con los primeros usos de internet, la navegación segura, herramientas digitales básicas y las distintas oportunidades que ofrece la web tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo personal y laboral.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca acercar conocimientos esenciales sobre el manejo responsable de internet, promoviendo el acceso a herramientas tecnológicas que hoy resultan fundamentales en distintos ámbitos.

Los horarios establecidos para cada grupo serán los siguientes:

Niños: 11:00 horas

11:00 horas Adolescentes: 17:00 horas

17:00 horas Adultos: 19:00 horas

Asimismo, remarcaron que la actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad, e invitaron a los vecinos a sumarse a esta propuesta que apunta a generar espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias y crecimiento personal y profesional para personas de todas las edades.