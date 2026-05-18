Marcha Federal por la Salud: trabajadores sanitarios convocan a una movilización nacional contra el ajuste

La convocatoria será el próximo miércoles 20 de mayo y tendrá su acto central en la Ministerio de Salud de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, profesionales de la salud y ciudadanos autoconvocados marcharán a partir de las 13 hs hacia la Plaza de Mayo.

La protesta surge en respuesta a lo que diversas organizaciones califican como un fuerte proceso de desfinanciamiento del sistema sanitario impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según denunciaron, la administración nacional dispuso un recorte de 63 mil millones de pesos en partidas destinadas al área de salud, en el marco del plan general de ajuste aplicado sobre distintos ministerios del Poder Ejecutivo.

Reclamos por medicamentos, vacunas y salud mental

Uno de los principales espacios impulsores de la movilización es el Foro por el Derecho a la Salud, desde donde advirtieron sobre una serie de medidas que, aseguran, afectan gravemente el acceso a la atención médica.

Entre los principales reclamos mencionaron:

El desfinanciamiento y la interrupción del Programa Remediar , que garantiza medicamentos gratuitos para enfermedades frecuentes mediante la entrega de botiquines a centros de salud de todo el país.

, que garantiza medicamentos gratuitos para enfermedades frecuentes mediante la entrega de botiquines a centros de salud de todo el país. Recortes en el PAMI y la implementación de topes a profesionales médicos.

y la implementación de topes a profesionales médicos. El debilitamiento del Programa Nacional de Inmunizaciones , con denuncias por faltantes de vacunas.

, con denuncias por faltantes de vacunas. Cambios impulsados sobre la Ley Nacional de Salud Mental , que según organizaciones sanitarias representan un retroceso en el abordaje integral de pacientes.

, que según organizaciones sanitarias representan un retroceso en el abordaje integral de pacientes. Ajustes en programas de discapacidad, residencias médicas y formación profesional.

A través de un video difundido en redes sociales, el Foro expresó su preocupación por el impacto social de estas decisiones.

Además, remarcaron que “desde hace dos años el gobierno nacional viene desfinanciando áreas fundamentales del sistema sanitario”, enumerando el cierre de programas, la reducción de recursos y el crecimiento de deudas dentro del sistema.

“Un millón de familias quedan sin cobertura”

Desde la organización señalaron que el escenario actual está dejando a miles de personas sin acceso a tratamientos médicos esenciales.

El mensaje concluye con una convocatoria abierta a toda la sociedad:

La advertencia de los profesionales

El médico y referente del Foro, Manuel Fonseca, sostuvo que los efectos del ajuste ya se sienten en hospitales y centros de salud de todo el país.

“Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, afirmó.

Fonseca advirtió que la situación golpea especialmente a los sectores más vulnerables que dependen exclusivamente del sistema público para recibir atención médica, medicamentos y tratamientos.

“Exigimos la restitución de programas sanitarios, la normalización en la provisión de medicamentos y vacunas, y el fortalecimiento urgente del sistema público de salud”, reclamó.

Paro nacional del sector

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud también confirmó su adhesión a la jornada de protesta y anunció un paro nacional sanitario.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede sindical, los gremios denunciaron que el Gobierno nacional “avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal”, reemplazando el rol del Estado por “una lógica mercantil y excluyente”.

El secretario general de Fesintras, Pablo Maciel, explicó que la jornada tendrá alcance nacional.

“Habrá actos y movilizaciones simultáneas en San Salvador de Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras provincias”, señaló.

Un nuevo frente de conflicto para el Gobierno

La Marcha Federal por la Salud aparece como una nueva expresión del creciente malestar social frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional. Luego de las protestas universitarias, el conflicto sanitario suma presión sobre la administración de Javier Milei, en un contexto económico marcado por recortes presupuestarios, caída del poder adquisitivo y reclamos de distintos sectores públicos.

Con la movilización del miércoles, trabajadores de la salud buscarán instalar en la agenda pública una advertencia que consideran urgente: que el deterioro del sistema sanitario puede tener consecuencias directas sobre millones de argentinos que dependen diariamente de la salud pública.