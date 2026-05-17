Duro planteo de un vecino al Concejo Deliberante de Trenque Lauquen por falta de transparencia institucional

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Un nuevo episodio de tensión institucional se produjo en Trenque Lauquen luego de que el vecino Miguel Santos Vidal hiciera pública una extensa carta abierta dirigida al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Esteban Vidal, en la que denuncia presuntas irregularidades en el tratamiento de sus presentaciones ciudadanas dentro del cuerpo legislativo local.

En el documento, fechado el 17 de mayo de 2026, el vecino manifestó su “preocupación por el deterioro de las instituciones” y cuestionó duramente la forma en que fueron incorporadas sus cartas abiertas al Orden del Día de las últimas sesiones ordinarias del Concejo.

Según expresó, sus presentaciones habrían sido incluidas bajo descripciones genéricas como “peticiones varias” o “exhortaciones y peticiones varias”, mientras que otros reclamos vecinales sí fueron detallados de manera específica.

Para respaldar su planteo, Vidal comparó los órdenes del día de la tercera, cuarta y quinta sesión ordinaria de 2026 y sostuvo que existió un trato desigual respecto de otros vecinos e instituciones que presentaron reclamos ante el cuerpo deliberativo.

Cuestionamientos al presidente del Concejo Deliberante

En la carta abierta, el convecinovecino calificó como una “mentira” la respuesta brindada por el titular del Concejo, quien había argumentado que los puntos incluidos en el Orden del Día tienen carácter “orientativo, no taxativo ni excluyente”.

Vidal rechazó esa explicación y sostuvo que el Orden del Día debe garantizar transparencia institucional y acceso a la información pública tanto para los concejales como para la ciudadanía.

Además, afirmó que la respuesta oficial incurrió en una “ignoratio elenchi”, término utilizado en lógica para describir argumentos que no responden al punto central de una discusión.

También señaló una supuesta contradicción por parte de la presidencia del cuerpo: por un lado, derivar sus reclamos a comisión para su análisis y, por otro, sostener que sus planteos carecen de fundamento.

Denuncia por posible incumplimiento de deberes

Uno de los puntos más fuertes de la carta es la acusación sobre una presunta violación del artículo 248 del Código Penal Argentino, referido al abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El vecino sostuvo que la omisión de describir adecuadamente el contenido de sus presentaciones habría afectado su derecho a la información y a la libre expresión, derechos contemplados en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

También mencionó la Ley 25.188 y cuestionó el tratamiento legislativo de rendiciones de cuentas municipales y contrataciones públicas.

Los pedidos concretos

En el tramo final de la carta, Miguel Santos Vidal formuló tres pedidos puntuales al presidente del Concejo Deliberante:

Que en la próxima sesión ordinaria se explicite públicamente el contenido temático de sus presentaciones anteriores.

Que se conforme una comisión especial para investigar cuestionamientos vinculados a rendiciones de cuentas y contrataciones municipales.

Que el Concejo cumpla con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de las Municipalidades respecto al tratamiento de cuentas públicas.

Debate abierto

La publicación de esta carta vuelve a poner en discusión el funcionamiento institucional del Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen y el vínculo entre los representantes legislativos y la participación ciudadana.

Hasta el momento, no hubo una nueva respuesta pública oficial por parte de la presidencia del cuerpo legislativo tras la difusión del documento.

Lo cierto es que los reclamos publicos ganan protagonismo cuando la ciudadania en su conjunto pide transparencia de los representantes por el voto popular y los silencios deterioran las instituciones y la ceredibilidad pública.