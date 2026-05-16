El CEPM reabre su sede y lanza una nueva etapa para formar equipos técnicos y generar propuestas para Nueve de Julio

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El Centro de Estudios de Políticas Municipales (CEPM) de Nueve de Julio inició una nueva etapa institucional con la reapertura de su sede ubicada en San Juan 1077 y la puesta en marcha de una agenda orientada a fortalecer la participación ciudadana y la construcción de propuestas para el desarrollo local.

Desde la institución señalaron que el objetivo principal de esta nueva etapa es generar un espacio abierto a la comunidad donde los vecinos no solo puedan expresar sus inquietudes, sino también formar parte activa en la búsqueda de soluciones para las problemáticas de la ciudad.

“El CEPM vuelve a ponerse en marcha porque sentimos que 9 de Julio necesita espacios donde la comunidad pueda ofrecer, pero también recibir propuestas; donde cada vecino tenga la posibilidad de opinar, participar y ser parte de la búsqueda de soluciones”, expresaron desde la entidad.

La renovada agenda de trabajo contempla distintas líneas de acción, entre ellas la formación de cuadros técnicos y equipos de trabajo, la elaboración de proyectos vinculados a políticas públicas municipales, la producción de informes a través del Observatorio CEPM, además de capacitaciones, asesorías profesionales, talleres y actividades de acompañamiento social y comunitario.

En ese sentido, desde el Centro remarcaron que el espacio busca consolidarse no solo como un ámbito de formación, sino también como una herramienta de participación ciudadana y construcción política local, capaz de transformar diagnósticos e inquietudes en propuestas concretas para mejorar la realidad de Nueve de Julio.

“Estamos convencidas de que las respuestas se elaboran entre todos, en equipo. Con trabajo, con datos, con recurso humano, con empatía y con compromiso. El desafío es construir una herramienta útil para que la comunidad pueda pensar, proponer y actuar sobre su propia realidad”, destacaron.

Además de las actividades presenciales en su sede, el CEPM presentó su nueva plataforma digital, cepm9dejulio.com, donde los vecinos podrán acceder al Observatorio, informes, publicaciones, biblioteca legislativa, propuestas de participación ciudadana e información sobre actividades y formas de sumarse.

Asimismo, el espacio impulsará instancias de formación y debate destinadas a fortalecer equipos técnicos, promover liderazgos comunitarios y acompañar la construcción de proyectos políticos con una mirada local, capacidad de gestión y compromiso social.

Las personas interesadas en participar, acercar propuestas o conocer más sobre las actividades pueden comunicarse vía WhatsApp al 2317-558627 o acercarse a la sede de San Juan 1077.