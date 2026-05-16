“Beneficio y solidaridad no son mutuamente excluyentes”, afirmó el Papa León XIV ante banqueros italianos

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El papa Pope Leo XIV destacó este sábado la importancia de que las personas ocupen un lugar central en los sistemas bancarios y financieros, y exhortó a quienes trabajan en ese ámbito a que la caridad sea el principio rector de sus decisiones estratégicas.

Durante una audiencia con empleados y representantes de distintos bancos italianos en el Vaticano, el Pontífice remarcó que detrás de cada operación financiera hay historias humanas concretas.

“Lo que entra en un banco en primer lugar no es capital, sino personas, y detrás de los números hay mujeres y hombres, familias que necesitan ayuda”, expresó.

En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de la creciente digitalización de los servicios financieros y pidió evitar que los usuarios queden expuestos a relaciones deshumanizadas.

“En un contexto en el que el alto nivel de informatización de las herramientas financieras impone formas de mediación cada vez más elaboradas y artificiales en las relaciones interpersonales, ustedes están llamados a garantizar que quienes acceden a sus servicios no se sientan abandonados a la frialdad de los sistemas algorítmicos”, señaló.

El Obispo de Roma también reflexionó sobre los orígenes de las entidades bancarias italianas y valoró su papel histórico en el impulso del ahorro, la inversión y la redistribución de la riqueza.

“Sus inicios, marcados por el coraje y la creatividad, dan testimonio de la complementariedad entre el ahorro y la inversión, los sectores público y privado, en la búsqueda del bien común y de un sólido crecimiento económico”, afirmó.

Asimismo, advirtió que el sistema financiero puede tomar dos caminos: favorecer una distribución equitativa de los recursos para el bienestar general o, por el contrario, promover una acumulación egoísta que derive en desigualdad y pobreza.

El Papa subrayó que quienes participan en el mercado financiero no sólo pueden actuar con rectitud, sino también educar y orientar hacia un uso prudente y ético de los recursos.

Finalmente, elogió las iniciativas humanitarias y culturales impulsadas por las entidades presentes y las alentó a continuar promoviendo la solidaridad y el apoyo mutuo.

Antes de concluir, Pope Leo XIV reiteró su mensaje central: mantener vivas las raíces de estas instituciones sin olvidar nunca que “la caridad debe convertirse en el principio rector de sus decisiones estratégicas”.