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Torneo A

Semifinales en marcha: French–San Martín y Once Tigres–Atlético Naón abren la serie rumbo a la gran final

Este domingo, desde las 15:30, comenzarán a disputarse los primeros 90 minutos de las semifinales del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense. Atlético French recibirá a San Martín en French, mientras que Once Tigres será local ante Atlético Naón en el estadio Abel Del Fabro. Ambas llaves se definirán en 180 minutos para conocer a los finalistas del certamen

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La Liga Nuevejuliense entra en su etapa decisiva y este domingo tendrá en escena los encuentros de ida de las semifinales del Campeonato 2025/2026, donde cuatro equipos buscarán dar el primer paso hacia la gran definición del torneo.

Uno de los cruces se disputará en la localidad de French, donde el Albinegro recibirá a San Martín en el estadio Alberto Dehenen. El encuentro comenzará a las 15:30 y contará con el arbitraje de Martín Moreno.

El conjunto de Atlético French intentará hacerse fuerte en condición de local para sacar ventaja en la serie frente a un San Martín que llega con expectativas de dar el golpe y llevarse un resultado positivo pensando en la revancha.

La otra semifinal tendrá como escenario el estadio Abel Del Fabro, donde Once Tigres será anfitrión de Atlético Naón, también desde las 15:30. El árbitro designado para este compromiso será Diego Romero.

Atlético Naón afrontará este compromiso con el impulso de haber sido el ganador de la Fase I de la competencia, mientras que Once Tigres buscará aprovechar su localía en uno de los escenarios más tradicionales del fútbol regional.

Con dos partidos que prometen intensidad y una gran convocatoria de público, este domingo comenzará a escribirse el capítulo más importante del campeonato. Serán 180 minutos cargados de expectativa, donde solo dos equipos lograrán avanzar y meterse en la gran final de la Liga Nuevejuliense.

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