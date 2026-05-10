Liga Nuevejuliense: quedaron definidos los semifinalistas de la Fase II del Campeonato 2025/2026

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La Liga Nuevejuliense de Fútbol completó este domingo la primera instancia de la Fase II o play-off del Torneo “A”, donde quedaron definidos los cuatro equipos que continúan en competencia en busca de la clasificación a la gran final de la temporada.

Uno de los que ratificó su gran presente fue Atlético Naón, ganador de la primera parte del campeonato, que volvió a mostrar su solidez y eliminó a Atlético Patricios. El CAN, que había ganado 1 a 0 en condición de visitante en el partido de ida, se impuso nuevamente en la revancha por 3 a 0 y cerró la serie con autoridad. Los goles del conjunto ganador fueron convertidos por Emiliano Perujo, Agustín Martínez e Ignacio Lacarra.

En el estadio Santiago Noé Baztarrica, San Martín también selló su clasificación al superar a Atlético 9 de Julio en una serie muy disputada. Tras haber conseguido una importante victoria por 2 a 0 como visitante en el primer encuentro, el Santo empató 1 a 1 en la revancha y avanzó gracias al resultado global. En el partido de este domingo, Ezequiel Bayaut marcó para San Martín, mientras que Nicolás Gutiérrez anotó para el conjunto ‘Millonario’.

Por su parte, en el ‘Coqueto’ Estadio Abel Del Fabro, Once Tigres dejó en el camino a Deportivo San Agustín. El equipo de ‘los Tigres’ hizo valer la ventaja conseguida en la ida, cuando había derrotado 1 a 0 al “Granate” —apodo con el que se conoce a San Agustín por el color de su camiseta— y volvió a imponerse por el mismo marcador en la revancha. David López anotó el tanto que selló el pase a semifinales.

La jornada se completó en el estadio Alberto Dehenen, donde Atlético French revirtió la serie ante Libertad. El conjunto “Lagunero” había ganado 1 a 0 en el primer duelo, pero el Albinegro se hizo fuerte de local y consiguió una contundente victoria por 3 a 1 para avanzar de ronda. Santiago Molina, en dos oportunidades (una de penal), y Esteban Martín marcaron para French, mientras que Emiliano Miraglia, también de penal, descontó para Libertad.

Con estos resultados, quedaron definidos los cruces de semifinales de la Fase II, que se disputarán el próximo domingo:

Once Tigres vs Atlético Naón

San Martín vs Atlético French

La Liga Nuevejuliense entra en su etapa decisiva y cuatro equipos siguen soñando con quedarse con el play-off, y tres jugar la final con el CAN.